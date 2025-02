Acheter une voiture va coûter bien plus cher cette année : +240% pour certains modèles

A cause d'une mesure du gouvernement, le prix des voitures risque de grimper très fortement en 2025.

Début mars, le prix des voitures va grimper en flèche. Le gouvernement Bayrou (avec l'appui des députés et des sénateurs) a validé la hausse d'une taxe sur les émissions de CO2 des véhicules. Plus connu sous le nom de malus écologique, le principe est simple : plus une voiture émet du CO2, plus il faut payer cher. Depuis sa création en 2008, le dispositif n'a cessé d'évoluer pour devenir de plus en plus contraignant.

2025 marquera un tournant décisif avec un durcissement très élevé du barème. Le seuil de déclenchement de la taxe est abaissé et les tarifs évoluent à la hausse. Le nouveau projet de loi de finances 2025 prévoit d'appliquer ces mesures à partir du 1er mars 2025. De nombreux véhicules, y compris certains modèles très populaires jusqu'alors épargnés, se retrouveront dans le viseur du malus.

Pour comprendre l'ampleur de cette évolution, prenons l'exemple d'un véhicule émettant 118 grammes de CO2 par kilomètre, une valeur correspondant à certaines versions de la Renault Clio. Alors que ce niveau d'émission entraînait l'année passée une taxe de 50 euros, il sera désormais soumis à un malus écologique de 170 euros, soit une augmentation spectaculaire de 240%.

Le barème se durcit naturellement pour les véhicules encore plus polluants. D'ici quelques semaines, il faudra par exemple débourser 32 935 euros pour acquérir une voiture émettant 169 grammes de CO2 par kilomètre.

Mais ce n'est pas tout. Le projet de loi dévoile également une vision à plus long terme, avec une trajectoire définie jusqu'en 2027. Les automobilistes devront s'adapter à un durcissement progressif mais constant des règles. Ainsi, d'ici à deux ans, les véhicules émettant 103 grammes de CO2 par kilomètre seront concernés par la taxe.

L'information la plus marquante concerne le montant maximal du malus. En 2025, il atteindra le niveau record de 70 000 euros pour l'achat d'un seul véhicule, soit une augmentation de 10 000 euros par rapport au plafond actuel. Le gouvernement Bayrou souhaite que cette tendance se poursuive pour atteindre 90 000 euros en 2027.

En parallèle, le malus au poids (ou "malus masse"), une taxe qui pénalise les véhicules les plus lourds, va être élargi. Le projet de loi prévoit de ne plus exonérer totalement les véhicules électriques de plus de 2100 kilogrammes, à partir du 1er juillet 2026. Cette mesure impactera directement de nombreux SUV familiaux et véhicules haut de gamme, avec une taxation progressive pouvant atteindre 30 euros par kilogramme pour les véhicules les plus lourds.

Cette évolution majeure de la fiscalité automobile s'inscrit dans les engagements nationaux et européens en matière de décarbonation des transports routiers, mais l'impact financier sur les ménages voulant acheter des véhicules neufs sera considérable.