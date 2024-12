C'est à ces dates que vous risquez le plus d'être cambriolé, attention elles arrivent vite

Ils sont au nombre de quatre. Quatre jours où l'on enregistre un pic du nombre de cambriolages en France, d'après l'Observatoire de la sécurité des foyers.

Quelle est la période la plus propice au cambriolage ? A quelle heure les logements sont-ils visités ? Et quels sont les bons gestes à ne pas oublier ?

Les réponses à ces questions se trouvent dans un rapport : l'Observatoire de la sécurité des foyers. Signée par l'entreprise de sécurité Verisure, le cabinet d'expertise Saretec et le groupe d'assurances Covéa (MAAF, MMA et GMF), l'objectif de cette étude est de présenter un état des lieux des cambriolages en France, donner quelques chiffres clés et dans un second volet livrer des conseils pour bien y faire face.

Dans le dernier rapport sur le sujet, les signataires vont à l'encontre d'une idée reçue : l'été n'est pas la saison où il y a le plus de cambriolages. Si la période des vacances est propice aux vols, juillet et août ne sont pas les deux mois où l'on en compte le plus.

Au regard des données recueillies en 2021 par le groupe Covéa, ce sont plutôt les mois de novembre et décembre qui sont les plus à risques. Près d'un cambriolage sur cinq a lieu durant les deux derniers mois de l'année. Pourquoi décembre ? Car les jours avant et pendant la période de fêtes sont le moment où les maisons sont chargées en cadeaux et en achats. Quand à novembre, il signe aussi le mois des promotions avec le Black Friday et le Cyber Monday.

Toujours d'après l'étude, le jour où l'on observe le plus de cambriolages est le vendredi (15,7 % des vols ont lieu ce jour-là). Les quatre vendredis de décembre, le mois le plus à risque, sont donc les jours les plus privilégiés par les malfrats. Ces quatre jours représentent aussi le moment des départs en vacances ou en week-end, une période propice aux vols.

Contrairement à la croyance commune, ce n'est pas du tout la nuit qu'ont lieu les cambriolages, mais en pleine journée plutôt dans des logements inoccupés. Difficile de donner une heure privilégiée par les voleurs. L'Observatoire de la sécurité des foyers n'en donne pas et l'adjudante-cheffe de la brigade de gendarmerie de Dardilly (Rhône) Karine Bonnici précise dans un reportage de TF1 que "les cambriolages arrivent à n'importe quel créneau de la journée".

Certaines régions semblent par ailleurs plus à risque que d'autres. La Guyane est le département avec le plus haut taux de logements visités : 11,4%. Dans l'Hexagone, ce sont les Bouches-du-Rhône qui sont particulièrement touchées par les cambriolages (10% des logements concernés).

Pour éviter tout risque, certains gestes sont à proscrire comme annoncer son départ en vacances sur les réseaux sociaux ou y montrer ses objets de valeur (montres, bijoux, art...). Pour renforcer la sécurité de sa maison, un référent sûreté peut aussi se déplacer à domicile. C'est un gendarme "qui a suivi une formation spécifique portant notamment sur la prévention situationnelle et la vidéo protection, détaille le ministère de l'Intérieur. Une première prise de contact informelle avec la brigade de gendarmerie dont vous dépendez permet de définir le travail à réaliser et vous orienter vers le bon interlocuteur."