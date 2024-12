La CSG évolue : s'ils gagnent moins que ce nouveau plafond, les retraités peuvent y échapper

De nombreux retraités vont voir leur taux de CSG diminuer. D'autres vont même échapper à ce prélèvement obligatoire.

Un prélèvement obligatoire va baisser en 2025 pour de nombreux retraités. Certains vont même totalement y échapper. Il s'agit de la Contribution Sociale Généralisée (CSG). Ce prélèvement est ponctionné sur les pensions de retraite de millions de retraités. Or, dès l'an prochain, une revalorisation significative des seuils de revenus servant à définir le montant de la CSG va entrer en vigueur. Cette évolution permettra à de nombreux retraités d'être exonérés de cette contribution, tandis que d'autres verront leur taux de prélèvement diminuer.

La CSG participe au financement de la protection sociale. Elle s'applique non seulement aux revenus d'activités et aux pensions de retraite, mais également aux allocations chômage, aux revenus du patrimoine et aux placements financiers. Le système prévoit quatre taux distincts : une exonération totale (0%), un taux réduit (3,8%), un taux médian (6,6%) et un taux normal (8,3%).

Pour les retraités, l'application de ces différents taux dépend des revenus des titulaires d'une pension de retraite. Pour déterminer le taux applicable, l'administration fiscale se base sur le revenu fiscal de référence (RFR) de l'année N-2, prenant en compte la composition du foyer. Ainsi, pour 2025, ce sont les revenus de 2023 qui seront examinés. Les seuils de revenus seront revalorisés de 4,8%. Un chiffre correspondant à la hausse des pensions de retraite survenue en 2023.

Pour les retraités vivant seuls, le taux réduit de CSG s'appliquera en 2025 si leur RFR de 2023 ne dépasse pas 16 755 euros annuels. Pour un couple de retraités, ce seuil s'élèvera à 25 702 euros par an. Ces nouvelles limites permettront à de nombreux retraités de bénéficier d'un allègement de leurs prélèvements sociaux. Concernant les retraités profitant du taux médian de CSG, leur RFR ne doit pas dépasser 26 002 euros s'ils vivent seul et 39 886 euros s'ils sont en couple. Au-delà de ces seuils, les retraités seront prélevés d'une CSG au taux normal de 8,3%.

L'exonération totale de CSG bénéficiera aux retraités dont le RFR est inférieur à 12 817 euros annuels pour une personne seule, ou 19 660 euros pour un couple. Cette dispense s'applique également aux bénéficiaires de l'Allocation de Solidarité pour Personnes Âgées (ASPA), de l'Allocation veuvage ou de l'Allocation Supplémentaire d'Invalidité. Les retraités domiciliés fiscalement hors de France sont évidemment exonérés de CSG.

Pour les retraités susceptibles de changer de tranche de CSG en raison d'une augmentation de leurs revenus en 2023, une disposition protectrice existe. Le passage à un taux supérieur ne s'effectue que si les revenus dépassent le seuil pendant deux années consécutives. Les caisses de retraite procèdent automatiquement aux ajustements nécessaires à partir des informations transmises par l'administration fiscale, sans démarche particulière à effectuer par les retraités.