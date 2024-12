Les nouveaux retraités peuvent réduire leurs impôts en cochant cette case sur leur déclaration de revenus

Tous les nouveaux retraités peuvent réduire leur impôt de plusieurs centaines d'euros.

Le passage à la retraite est souvent synonyme de pot de départ, de temps libre bien mérité et... d'indemnité. Dans de nombreux cas un salarié peut toucher une indemnité lorsque sa vie active prend fin. Ce bonus est perçu par le travailleur en une seule fois, contrairement à sa pension de retraite qui lui sera allouée tous les mois, tout au long de sa vie.

Cette prime, versée par l'employeur, intervient dans deux situations distinctes : soit lorsque le salarié décide de partir volontairement à la retraite une fois l'âge légal atteint (64 ans), soit lorsque l'employeur met d'office son salarié à la retraite (si le travailleur a plus de 70 ans). Dans ce second cas, l'indemnité s'avère généralement plus avantageuse pour le salarié.

Cette indemnité de départ en retraite doit obligatoirement être mentionnée dans la déclaration de revenus dès l'année suivant le départ en retraite. En clair, si une personne part à la retraite en 2024, elle devra, en 2025, indiquer aux impôts la somme qu'elle a touchée. En effet, la prime de départ en retraite est soumise à l'impôt sur le revenu ainsi qu'aux cotisations sociales, telle que la CSG et la CRDS. Toutefois, il existe une astuce méconnue qui permet de réduire l'impôt prélevé par l'Etat sur cette prime. En fiscalité, cette technique est baptisée "le système du quotient".

Si ce terme transpire la complexité, le mode d'emploi pour défiscaliser son indemnité de départ en retraite est en revanche beaucoup plus simple. Il suffit d'indiquer le montant de l'indemnité dans la case 0XX de la rubrique "Revenus exceptionnels ou différés" de la déclaration de revenus. Le montant ne doit pas être inclus dans les autres revenus déclarés. Il faut donc penser à déduire le montant de cette prime de la case 1AJ de la rubrique "traitements et salaires".

Prenons l'exemple d'une personne dont le salaire imposable s'élève à 50 000 euros. A son départ en retraite il a touché une indemnité de 16 000 euros. Sans le système du quotient, son revenu imposable s'élève donc à 66 000 euros et il devra en conséquence s'acquitter d'un impôt sur le revenu de 4 392 euros.

Cependant avec le système du quotient, le calcul de l'impôt se fait en 4 étapes :

1 - Calcul de l'impôt sur les revenus :

Base : 50 000 euros

Impôt dû : 2 465 euros

2 - Calcul de l'impôt sur les revenus + 1/4 de l'indemnité :

Base : 50 000 + (16 000€ ÷ 4) = 50 000 + 4 000 = 54 000 euros

Impôt dû : 2 861 euros

3 - Calcul du supplément d'impôt :

Différence d'impôt pour 1/4 de l'indemnité : 2 861 - 2 465 = 396 euros

Multiplication par 4 pour obtenir l'impôt total sur l'indemnité : 396 × 4 = 1 584 euros

4 - Calcul de l'impôt total :

Impôt sur les revenus + Impôt sur indemnité : 2 465 + 1 584 = 4 049 euros

Ainsi, avec le système du quotient, notre nouveau retraité ne payera pas 4 392 euros mais seulement 4 049 euros d'impôt sur le revenu, soit 343 euros de moins.