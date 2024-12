Ce cadeau de Noël change des vies - "Je réalise un rêve" confirme Nicolas

Il n'a l'air de rien et pourtant, ce cadeau pourrait changer le quotidien de votre famille. Une entreprise française propose d'offrir à Noël une expérience inoubliable.

Et si un cadeau de Noël pouvait changer la vie d'un proche ? Et si sous le sapin se glissait une enveloppe qui pouvait réaliser des rêves ? Changer son quotidien, se plonger à plein temps dans sa passion ou en découvrir une au hasard d'une journée, c'est ce que propose une entreprise française.

Depuis quelques années, elle met en relation passionnés, curieux et artisans pour des stages de découverte ou des formations plus poussées dans toute la France. La liste des partenaires est longue : apiculteur, fromager, boulanger, ébéniste, charcutier ou paysagiste. Le temps d'au moins une journée "on s'immerge dans le monde d'un artisan" assure Nicolas.

A ses 22 ans, lui qui était saisonnier en Haute-Savoie (l'été, instructeur aquatique et l'hiver employé en station de ski), rêvait de devenir paysan boulanger. Six ans plus tard, il le deviendra. Il entame sa reconversion professionnelle.

Nicolas Cosson et ses chèvres en Haute-Savoie. © Nicolas Cosson

En 2018, il découvre par hasard le site de l'entreprise, économise et en 2019 enchaîne les stages : trois semaines en Chartreuse dans une boulangerie au feu de bois ; une semaine en Bretagne chez un paysan boulanger avec des chèvres ; une semaine dans le Limousin chez un agriculteur travaillant en biodynamie avec des chevaux de trait. "Ces expériences m'ont donné une vision complète du métier".

Si les stages de Nicolas prenaient la forme de formation poussée pour découvrir un métier en profondeur, l'entreprise propose aussi de nombreux stages de découvertes. Pendant un à trois jours, on peut apprendre à fabriquer ses propres confitures, son savon naturel, du fromage, des yaourts, etc.

Ce qui a immédiatement plu à Nicolas, c'est ce côté traditionnel, "l'approche authentique", explique-t-il. "J'ai appris à travailler avec un moulin à meule de pierre et un four à bois, des équipements qui incarnent un savoir-faire ancien. Les formations étaient toujours centrées sur l'autonomie et des techniques durables, ce qui correspond parfaitement à mon envie de revenir à des pratiques plus vraies."

Mais attention aux déconvenues. Nicolas prévient que certains longs stages peuvent sembler très prometteurs dans leur description, mais en pratique, ils ne répondent pas toujours aux attentes. "Un stage en boulangerie était présenté comme une formation très professionnalisante, presque comme une préparation à un CAP, mais s'est révélé plus axé sur l'apprentissage de base et l'observation", se souvient le Savoyard de 28 ans. De quoi décevoir certains, mais pour de simples stages de découverte, "il n'y a aucune crainte à avoir."

"De toute façon, pour être parfaitement formé à un métier, il n'y a qu'une chose à faire : travailler, être embauché et s'exercer", estime Nicolas qui est en train de finaliser sa ferme dans le massif des Aravis, en Haute-Savoie. Celui qui s'apprête à ouvrir son affaire, va bientôt "réaliser un rêve" et conseille vraiment aux curieux d'essayer ces stages, "une bonne opportunité" selon lui.

Pour Noël, c'est naturellement que l'entreprise invite à offrir, une journée de stages découvertes - comptez entre 100 et 500 euros pour les stages d'initiations. Pour cela, il suffit de se rendre sur le site : lesavoirfaire.fr