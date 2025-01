"Je suis la 14e fortune mondiale, j'ai lancé une révolution mais personne ne sait qui je suis"

C'est l'un des plus grands mystères du XXIe siècle. Qui se cache derrière la 15e plus grande fortune du monde ?

Jeudi 30 octobre 2008. Ce jour-là, il était peut-être seul dans sa chambre à relire encore et encore ces quelques phrases. Il s'apprête à publier un document qui fera date. Neuf pages, d'un document de recherche pour expliquer sa volonté : créer une monnaie numérique mystérieuse nommée "bitcoin".

Quinze ans plus tard, sa monnaie fera de lui un milliardaire, assis sur une fortune estimée à 109 milliards de dollars, devenant la 14e plus grande fortune* juste devant Bill Gates. "Lui", c'est Satoshi Nakamoto. Son nom ne vous dit sûrement rien, c'est normal. Satoshi Nakamoto n'existe pas, c'est un pseudo. Et personne ne connaît sa véritable identité.

Pour savoir qui se cache derrière le nom de Satoshi Nakamoto, ce ne sont pas les indices qui manquent. L'homme se présente comme un Japonais né en 1975. Pendant des mois, ce visionnaire correspond avec des curieux et collabore avec des passionnés qui ont entendu parler du projet. C'est que son idée est révolutionnaire. Motivé par la crise financière de 2008 et la faillite de plusieurs grandes banques, Satoshi Nakamoto veut que sa monnaie n'appartienne à aucun gouvernement et à aucune banque centrale. Elle sera complètement décentralisée.

Portrait artistique de Satoshi Nakamoto à Budapest (Hongrie) © Csák István

Dans le même temps, il conçoit un système informatique complexe et annonce le 3 janvier 2009 qu'il possède les 50 premiers bitcoins de l'histoire. À l'époque, cela n'avait aucune valeur. Avait-il seulement idée de sa fortune à venir ? En quelques mois, l'homme accumule des milliers et des milliers de bitcoins. Au total, il en posséderait environ un million.

Mais Nakamoto ne vivra jamais pleinement ce succès. Alors que son système prend de l'ampleur, Satoshi donne les clés du projet à des collaborateurs et disparaît mystérieusement à la fin de l'année 2010. Il laisse derrière lui un logiciel qui continuera à vivre, un réseau qui se développe sans lui. Dernier signe de vie en 2011, dans un échange de mail : "Je suis passé à autre chose et ne serai probablement plus là à l'avenir", écrit-il.

Au fil des années, la légende grandit et le mystère s'épaissit : qui est ce Satoshi Nakamoto ? Personne ne le sait. Des rumeurs circulent. Tantôt, c'est un brillant ingénieur japonais, tantôt un programmeur américain, tantôt un criminel sud-africain. Etait-il même seul derrière ce pseudo ? Est-il mort aujourd'hui ? Des indices laissent toutefois penser qu'il ne serait pas japonais, comme la qualité de son anglais et les horaires de travail qui semblent correspondre davantage à ceux d'un occidental.

En 2024, plus de 18 millions de bitcoins sont en circulation. La monnaie s'arrache à prix d'or, avec des valeurs atteignant 100 000 dollars par bitcoin. L'histoire de Nakamoto est devenue une légende du XXIe siècle. Pourtant, malgré la fortune qu'il a engendrée et l'impact qu'il a eu sur l'économie mondiale, sa véritable identité reste un secret. Satoshi Nakamoto incarne finalement ce qu'il a voulu bâtir. Son anonymat est le symbole de la décentralisation qu'il prône : lui et sa monnaie échappent à la surveillance des gouvernements et des institutions financières.