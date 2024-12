La CAF change : vérifiez cette information pour continuer à toucher les aides et faire vos déclarations en 2025

Des millions d'allocataires doivent impérativement se rendre sur le site de la CAF.

Les aides sociales sont multiples en France. Il existe plus d'une vingtaine de minimas sociaux différents. Des allocations familiales jusqu'aux aides au logement, en passant par le Revenu de solidarité Active (RSA) ou la prime d'activité, la plupart des prestations sociales sont versées par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF).

Selon les dernières données de l'Insee, 13,8 millions de foyers perçoivent des aides de la CAF chaque année. Au total, en englobant toutes les personnes qui vivent au sein d'un même foyer, il est possible de dire que les prestations de la CAF bénéficient à 32,8 millions de personnes. En clair, près de la moitié des individus résidant en France touche au moins une aide de la CAF. A titre d'exemple : 11,7 millions de foyers bénéficient des allocations familiales, 7,6 millions touchent des minimas sociaux comme le RSA ou l'allocation aux adultes handicapés (AAH), et 5,9 millions de ménages perçoivent des aides au logement.

Tous ces ménages vont bientôt être impactés par un changement sur le site de la CAF. Certains y ont même déjà été confrontés. En effet, les conditions pour accéder au site de la CAF changent. Or, le site internet de la CAF est essentiel pour les allocataires. C'est sur ce site qu'ils peuvent suivre le calendrier de versement de leurs aides ou effectuer des démarches obligatoires. C'est notamment sur leur espace personnel que les bénéficiaires de prestations sociales doivent remplir leurs déclarations trimestrielles obligatoires. Ces déclarations sont nécessaires pour maintenir le versement des aides, car elles permettent de mettre à jour les informations personnelles comme les revenus, la situation professionnelle ou familiale. Sans cette mise à jour tous les trois mois, les allocataires s'exposent à une suspension de leurs versements.

Depuis le 10 décembre 2024, la CAF a instauré un nouveau système de double authentification pour accéder à l'espace personnel en ligne. Cette mesure s'applique à l'ensemble des personnes percevant des aides sociales. Ainsi, pour se connecter à son compte CAF, un simple mot de passe ne suffit plus. Les utilisateurs du site de la CAF doivent utiliser désormais un code de vérification à 6 chiffres en plus de leurs identifiants habituels.

Cette décision fait suite à une cyberattaque survenue en février 2024, au cours de laquelle plusieurs milliers de comptes d'allocataires ont été piratés. Face à cette menace, la CAF a décidé de renforcer significativement la protection des données de ses utilisateurs, adoptant ce dispositif de sécurité déjà utilisé par d'autres institutions comme l'Assurance Maladie ou les établissements bancaires.

La procédure de connexion se déroule désormais en plusieurs étapes. Les allocataires doivent d'abord saisir leur numéro de sécurité sociale et leur mot de passe habituels. Ensuite, ils reçoivent par email un code à 6 chiffres, valable pendant 15 minutes, qu'ils doivent entrer pour finaliser leur connexion. Les allocataires doivent s'assurer à tout prix que la CAF dispose bien de coordonnées à jour. A défaut, il leur sera impossible de se connecter et donc d'effectuer leur déclaration trimestrielle obligatoire, ou de procéder à des demandes de nouvelles aides. Pour les utilisateurs de l'application mobile, une option simplifiée est proposée : ils peuvent activer la reconnaissance faciale ou digitale via le menu "Gérer mon compte".