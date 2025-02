Voici l'âge après lequel on ne s'enrichit plus – avez-vous dépassé la limite ?

Et si votre fortune avait déjà atteint son pic ? On connait l'âge auquel les Français cessent en moyenne de s'enrichir et il arrive plus vite que vous ne le pensez.

S'imaginer plus riche à l'avenir, voici un réflexe courant. Quelle que soit notre situation actuelle, on est tenté de penser que le futur nous réserve plutôt une ascension économique que le contraire. Les données de l'Insee sur le patrimoine des Français dévoilent pourtant une dynamique différente : il se pourrait bien que votre fortune ait déjà atteint son pic, et que vous stagniez encore quelques années avant de voir fondre votre capital.

En France, les ménages ont un patrimoine brut médian d'une valeur de 177 200 euros. Il est constitué de 62% de biens immobiliers, de 21% d'actifs financiers, de 11% d'actifs professionnels et de 7% de patrimoine résiduel (biens durables et objets de valeur). Cette répartition masque cependant d'importantes disparités : les 10% des ménages les mieux dotés possèdent un patrimoine huit fois supérieur à celui des autres. Dans cette répartition, l'âge joue un rôle clé.

Le patrimoine immobilier, d'abord, "augmente fortement entre 30 et 40 ans, au moment où les ménages acquièrent le plus souvent leur résidence principale, puis plus faiblement jusqu'à 50 ans, âge auquel il se stabilise", pointe l'Insee. "Enfin, il diminue au‑delà de 75 ans", note l'institut de statistiques. Le patrimoine financier, de son côté, "augmente continument jusqu'à environ 70 ans, puis atteint un palier". Quant au patrimoine professionnel, il "augmente jusque vers 50 ans, puis diminue jusqu'à devenir quasi nul".

Résultat des courses : c'est autour de 50 ans que les Français atteignent en moyenne leur pic de richesse. En réalité, il ne s'agit pas d'un pic, mais plutôt d'un plateau, sur lequel leur fortune se maintient une bonne vingtaine d'années, avant de diminuer au-delà de 75 ans. A noter que ces chiffres se concentrent sur les ménages vivant à leur domicile, écartant ceux qui sont pris en charge dans des institutions, dont le coût pèse encore plus fortement sur le capital dans les dernières années de la vie.

"Le pic était atteint vers 55 ans en 1998, puis vers 60 ans en 2010. Après ce pic, le patrimoine diminuait nettement chez les ménages plus âgés", précise l'Insee. Les données récentes révèlent donc que la fortune des Français a tendance à se stabiliser entre 50 et 75 ans. Cette stabilisation reflète une hausse du niveau de vie des plus âgés dans notre pays, liée notamment à de meilleures pensions de retraites. Ajoutons que les héritages, qui concernent 30% de la population, sont perçus de plus en plus tardivement, en raison de l'augmentation de l'espérance de vie.

Le cap des 75 ans, en revanche, est synonyme d'un déclin général de la richesse car il s'accompagne d'une hausse progressive des dépenses liées à la santé et à la dépendance. De nouvelles charges financières qui érodent rapidement le patrimoine constitué tout au long d'une vie.