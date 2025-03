"Les Français qui refusent Linky vont être sanctionnés - une facture leur sera envoyée tous les deux mois"

2,1 millions de ménages vont désormais payer une facture supplémentaire. Certains peuvent y échapper.

Un petit boîtier vert devenu bien célèbre. Depuis plusieurs années, les compteurs Linky ont pris leurs quartiers dans la plupart des habitations en France. A ce jour, plus de 37,5 millions de foyers sont équipés de ces appareils installés par Enedis, représentant plus de 94% des habitations sur le territoire national. Le déploiement massif des compteurs Linky, entamé en 2010, permet de moderniser le réseau électrique français, avec une meilleure évaluation de la consommation énergétique des ménages.

Cependant, environ 2,1 millions de foyers demeurent équipés d'un compteur de l'ancienne génération, manifestant une résistance persistante à l'installation du Linky. Face à cette situation, Enedis, soutenu par la Commission de régulation de l'énergie (CRE), a décidé de durcir sa position.

Depuis 2023, les ménages refusant d'installer un Linky chez eux sont astreints à des obligations particulières. Ils doivent notamment communiquer à Enedis les relevés de leur compteur électrique au moins une fois par an. S'ils ne remplissent pas leur devoir, Enedis procède elle-même à un relevé de la consommation électrique. Une opération facturée 9,04 euros tous les deux mois. Plusieurs associations de consommateurs y voient une "facture sanction".

Or, la CRE a récemment décidé d'alourdir encore davantage la sanction. Le renforcement de cette dernière va intervenir à partir du 1er août 2025, date d'entrée en vigueur du nouveau Tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE 7).

Les nouvelles mesures prévoient une tarification plus contraignante pour les foyers non équipés du petit boîtier vert. Les ménages devront s'acquitter d'une somme de 6,48 euros tous les deux mois, soit plus de 38 euros par an. Enedis explique que ces frais supplémentaires permettront de couvrir le coût du maintien de deux systèmes informatiques parallèles, l'un pour les Linky et l'autre pour les compteurs d'ancienne génération. Les 6,48 euros seront facturés même aux ménages qui transmettent une fois par an leur relevé de consommation.

Concernant les clients qui refusent l'accès à leur compteur ou qui ne transmettent pas leurs relevés, la sanction devient plus sévère. Fini la facture de 9,04 euros tous les deux mois ! Ils devront désormais débourser, tous les deux mois, 4,14 euros, en plus des 6,48 euros déjà facturés. Pour ces ménages, la facture additionnelle annuelle passera à environ 63 euros, contre 54 euros auparavant.

Néanmoins, certains foyers peuvent être exemptés de l'installation d'un compteur Linky. Cette dispense concerne les habitations confrontées à des contraintes techniques rendant l'installation impossible, ou situées dans des zones nécessitant d'importants travaux d'adaptation du réseau électrique. Selon les estimations d'Enedis, environ 180 000 foyers bénéficient de cette exemption.