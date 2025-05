Avoir une voiture de cette couleur permet d'éviter de se la faire voler

Une récente étude vient de révéler une tendance étonnante : certaines couleurs de véhicules repousseraient les voleurs.

Les voleurs ne choisissent pas une voiture au hasard. Popularité du modèle, simplicité à revendre, sécurité insuffisante sont autant d'éléments qui entrent en ligne de compte. Mais un critère inattendu joue un rôle déterminant : la couleur de la carrosserie. C'est ce que révèle une étude de l'Argos, l'organisme professionnel regroupant les assureurs français.

Ce facteur auquel personne ne pense peut pourtant faire une différence significative, comme l'explique Benoît Leclair, directeur de l'Argos. "Les voleurs choisissent les véhicules en fonction des demandes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un plus grand public à la recherche de voitures de couleurs neutres, comme le gris, le blanc, ou le noir. Les personnes qui cherchent une voiture jaune ou bleu électrique sont plus rares", précise l'expert au Journal du Net. Ainsi, selon les données du baromètre Argos pour France Assureurs, les berlines et SUV de couleurs neutres figurent en tête des véhicules les plus fréquemment volés.

La rapidité d'action est aussi un élément crucial pour les malfaiteurs. "Le voleur cherche à aller le plus rapidement possible", rappelle le directeur de l'Argos. La moindre hésitation peut faire capoter une tentative de vol. Un véhicule de couleur vive, plus difficile à écouler sur le marché noir, représente donc un risque supplémentaire que beaucoup préfèrent éviter. Mais demain, cela pourrait changer.

"Aujourd'hui, comme les voleurs ont plus de chances de revendre un véhicule avec une couleur neutre, ils volent plus de véhicules neutres. Si un jour les voitures colorées retrouvent leur popularité d'il y a cinquante ans, alors les voleurs adapteront leur choix en conséquence et viseront davantage ces modèles aux couleurs plus vives", estime Benoît Leclair. Car selon lui, même la plus petite des protections peut faire changer d'avis le voleur : un antivol coincé sur le volant, une alarme, un bloc roue, un stationnement plus sécurisé, etc.

Toutefois, détenir une voiture de couleur ne protège pas du vandalisme, du vol d'objets à l'intérieur du véhicule ou du démontage de pièces détachées non colorées comme les pots catalytiques, particulièrement visés pour les métaux précieux qu'ils contiennent.

Peut-on être pénalisé par son assurance pour avoir une couleur de voiture neutre ? Aujourd'hui, les assureurs ne prennent pas en compte la couleur du véhicule dans le calcul des primes. En revanche, par le passé, certains modèles particulièrement ciblés pouvaient voir leurs tarifs d'assurance augmenter. "A une époque, le Land Rover Evoque se faisait beaucoup voler, l'assureur pouvait augmenter la prime d'assurance, voire ne pas assurer du tout le véhicule si le risque était trop important."