Une mine d'or blanc a été découverte en France : c'est l'un des plus gros gisement en Europe

Cet or blanc ne cesse de prendre de la valeur. 850 000 tonnes sont présentes dans cette mine au cœur de la France.

47 : c'est le nombre de projets d'exploitations de matières premières qui vont voir le jour en Europe dans les années à venir. L'Union européenne a récemment dévoilé la liste de tous les sites qui permettront de renforcer sa production en minerais précieux et stratégiques. Parmi ces 47 projets sélectionnés, 25 concernent spécifiquement l'ouverture de mines.

La France occupe une place particulière dans cette stratégie européenne avec deux projets d'envergure retenus dans la liste officielle. Ces deux forages permettront l'extraction et la transformation d'un minerai dont la valeur explose depuis plusieurs années. Les experts du secteur minier le surnomme même "or blanc".

L'une des deux mines qui va bientôt ouvrir au cœur de l'Hexagone contient l'un des plus grands gisement de cet or blanc au monde. C'est déjà le plus important sur le Vieux continent. Actuellement, les principaux producteurs de cet or blanc sont l'Australie, le Chili et la Chine. Avec ce nouveau gisement, la France pourrait concurrencer, voir dépasser, la production de ces pays.

Cet "or blanc" désigne en réalité le lithium. Ce minerai a une importance considérable pour l'industrie moderne. Sa capacité exceptionnelle à stocker l'électricité, supérieure à tous les autres matériaux connus, explique son utilisation massive dans divers appareils électroniques. On retrouve notamment le lithium dans les batteries des téléphones portables ou dans celles des voitures électriques et hybrides.

Le site d'extraction français se situe entre Lyon, Limoges et Bourges, non loin de la commune d'Echassières, dans le département de l'Allier. Les géologues estiment que les réserves du gisement permettraient d'extraire 34 000 tonnes de lithium par année pendant une durée de 25 ans. Cette production annuelle placerait directement la France en concurrence avec les géants mondiaux du secteur, rivalisant avec le Chili qui produit 39 000 tonnes annuellement, et surclassant largement la Chine qui n'en extrait que 19 000 tonnes par an. Au total, l'exploitation complète du gisement français permettrait de récupérer 850 000 tonnes de lithium. Pour rappel, le prix de la tonne de lithium s'établit à environ 11 000 euros sur le marché.

La société Imerys, spécialisée dans l'extraction de minerais industriels, a obtenu les droits d'exploitation de ce site prometteur. Les associations de défense de l'environnement expriment néanmoins de vives inquiétudes concernant ce projet d'extraction. France Nature Environnement Allier a publié un communiqué alertant sur les défis environnementaux, sociaux et sanitaires que représente l'extraction de lithium. L'association dénonce particulièrement les besoins considérables en eau de cette industrie, jugés phénoménaux dans une région régulièrement touchée par des sécheresses.

Les militants écologistes pointent également les risques de pollution liés aux déchets produits par l'extraction, contenant des substances toxiques susceptibles de contaminer l'eau, les sols et l'air environnants.