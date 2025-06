L'un des plus grands mystères archéologiques de l'histoire de l'humanité se trouve en France

En France, des milliers de pierres dressées il y a 6000 ans défient encore aujourd'hui la compréhension des scientifiques.

Dans les brumes bretonnes du Morbihan, un lieu unique a nourri l'imaginaire populaire pendant des siècles. Les légendes racontent que ces mystérieuses pierres seraient des soldats romains pétrifiés par Saint Cornély, ou encore que sous elles se trouveraient des trésors enfouis.

Le long de cette côte bretonne, des plages aux forêts, des falaises aux plaines, se dressent d'impressionnantes pierres appelées menhirs et dolmens. Le cœur de ce patrimoine : Carnac. La station balnéaire abrite l'un des plus grands mystères archéologiques de notre époque. Avec plus de 3000 menhirs répartis sur plusieurs kilomètres, ce site fascine autant qu'il interroge.

Les alignements de Carnac ont été érigés au Néolithique, entre 4 800 et 3 500 avant J.-C., par des populations d'agriculteurs-éleveurs. Ces monuments sont composés de granit local et taillé. De nombreux menhirs sont tombés ou ont été déplacés au cours des siècles, certains ont été relevés au XXe siècle pour des raisons patrimoniales et touristiques.

Ils composent ce qui est aujourd'hui le plus grand site mégalithique au monde. Le mégalithisme veut littéralement "grande pierre" en grec ancien. Ces structures comprennent notamment des menhirs (pierres dressées), des dolmens (chambres funéraires) et des tumulus (tertres recouvrant des sépultures).

Pourquoi des milliers de pierres sont-elles alignées avec une telle régularité ? Cette question tourmente les archéologues depuis longtemps. Plusieurs hypothèses coexistent : fonction funéraire liée aux tumulus et dolmens environnants, rôle cultuel et symbolique ou encore territoire sacré délimitant un espace cérémoniel. Les recherches récentes menées en 2024 par des équipes du CNRS révèlent que le site était bien plus vaste qu'imaginé, avec de nouveaux alignements enfouis découverts grâce aux techniques géophysiques non-invasives.

Depuis le XIXe siècle, Carnac attire des visiteurs du monde entier, transformant ce petit port de pêche en destination touristique prisée. La station balnéaire propose plages, thalassothérapie et patrimoine historique. L'office de tourisme recense chaque année plus de 50 000 visiteurs, dont des milliers se rendent spécifiquement aux alignements.

Cette affluence pourrait bientôt s'intensifier. Après des décennies d'attente, le site de Carnac est en bonne voie pour être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le dossier de candidature a été officiellement déposé en janvier 2024 par l'ambassadeur de France et le Conseil international des monuments et des sites vient émettre un "avis favorable".

Cette reconnaissance impliquerait une protection renforcée du site et une valorisation internationale accrue. La réponse de l'UNESCO, attendue pour juillet 2025, pourrait faire de Carnac le 54e site français reconnu.