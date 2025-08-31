Un Linky sur deux est mal réglé : à cause de ça, la facture d'électricité de millions de Français est trop élevée

Un changement sur le compteur Linky permet de réduire sa facture d'électricité sans réduire sa consommation.

La facture d'électricité des Français est de plus en plus coûteuse. Après deux années consécutives où l'inflation a fait flamber les prix de l'énergie, une nouvelle hausse des tarifs de l'électricité est entrée en vigueur au 1er août 2025. Cette nouvelle augmentation touche 20,4 millions de foyers abonnés au tarif réglementé d'EDF, mais aussi les 4 millions de clients ayant souscrit à des offres indexées sur ce tarif auprès d'autres fournisseurs d'énergie comme Engie ou TotalEnergies. Au total, ce sont donc 25 millions de foyers qui voient leur facture d'électricité bondir.

La hausse des factures n'est pas liée à une évolution du prix de l'électricité en tant que tel, mais plutôt à la hausse de la TVA appliquée sur les abonnements. Le gouvernement a décidé de faire passer le taux de cette taxe de 5,5% à 20% au 1er août. Cette multiplication par 4 du taux de TVA découle d'une réglementation de l'Union européenne qui impose désormais l'application du taux normal de TVA plutôt que le taux réduit sur ce type d'abonnement. Alors que les consommateurs payaient en moyenne 164,64 euros à l'année pour leur abonnement à l'électricité, ils déboursent désormais 187,27 euros par an, soit 22,63 euros de plus.

Ainsi, le coût de l'électricité s'alourdit alors que l'énergie représente déjà environ 10% du budget annuel des ménages français. Même dans les plus petits logements, la facture d'électricité mensuelle dépasse rapidement les 100 euros, et elle peut atteindre plus de 250 euros pour les propriétaires de maisons individuelles. Pourtant, des millions de foyers pourraient rapidement réduire cette facture, sans même diminuer leur consommation d'électricité. Environ la moitié des Français équipés d'un compteur Linky peuvent prétendre à cet avantage. Pour cela, un simple réglage suffit.

En effet, la majorité des compteurs Linky sont mal configurés. Le fournisseur Octopus Energy alerte sur cette anomalie très courante : "56% des Français ont un compteur Linky qui affiche une puissance trop élevée par rapport à leurs besoins réels". Cette puissance, peut être de 3, 6, 9 ou 12 kilovoltampères (kVA). Logiquement, plus la surface du logement est importante et plus la puissance requise pour le fonctionnement du compteur est élevée. Evidemment, plus la puissance est élevée et plus la facture d'électricité est salée. Or, dans la plupart des logements la puissance du compteur Linky est souvent surévaluée.

Cette surestimation vient du fait que lorsqu'un client arrive dans un nouveau logement, son fournisseur d'électricité base le nouveau contrat sur la puissance souscrite par le précédent occupant. Si les besoins du nouveau locataire ou propriétaire sont différents, ou si les équipements électriques du logement ont été modernisés, il se peut qu'une puissance inférieure soit suffisante. Corriger la puissance du compteur peut permettre d'économiser en moyenne 26 euros par an, selon Octopus Energy. Cette économie compense donc largement la hausse liée à l'augmentation de la TVA.

Pour identifier la puissance de leur compteur Linky, les consommateurs doivent appuyer sur le bouton "+" de l'écran. Si la puissance actuelle ne correspond pas aux besoins réels, il suffit de contacter son fournisseur pour demander une modification. Chez certains fournisseurs, cette démarche est même possible en ligne, via l'espace client.