Les Linky vont être contrôlés deux fois plus souvent : les agents débarquent chez les clients et gare à ceux qui refusent

Des nombreux foyers vont recevoir un courrier dans leur boite aux lettres. Enedis prévoit de multiplier les contrôles de compteurs Linky.

A tort ou à raison, de nombreux Français sont suspectés de fraude, mais beaucoup d'entre eux l'ignorent encore. Ils le sauront, comme des milliers d'autres avant eux, lorsqu'ils découvriront un courrier assez singulier dans leur boite aux lettres. L'enveloppe arrivera d'ici la fin de l'année, ou bien courant 2026. L'expéditeur, c'est Enedis, le gestionnaire du réseau électrique français.

L'entreprise souhaite multiplier le nombre de contrôles sur les compteurs Linky installés dans près de 39 millions de foyers en France. L'objet de la lettre envoyée est explicite : "contrôle du dispositif de comptage". Le lexique employé dans ce message a de quoi faire froid dans le dos. Enedis mentionne une "succession d'événements caractéristique d'une situation de fraude" et annonce la visite imminente d'un technicien au domicile du destinataire du courrier.

L'entreprise précise également que si l'occupant du logement refuse d'ouvrir sa porte à l'agent de contrôle ou s'il refuse de lui donner accès au compteur électrique, cela pourrait entraîner une coupure totale de l'électricité dans un délai de 10 jours après le passage du technicien.

Depuis 2024, Enedis a considérablement renforcé ses opérations de contrôle chez les ménages équipés d'un compteur Linky. Le nombre de contrôles est ainsi passé de 12 000 en 2024 à 30 000 en 2025, et cette tendance à la hausse devrait se poursuivre en 2026. Pour mener cette campagne d'envergure, Enedis a massivement augmenté les moyens dédiés à cette mission. Alors que 250 collaborateurs étaient mobilisés en 2024, les effectifs ont été progressivement doublés au cours de l'année 2025.

En cause, Enedis constate depuis 2022 une multiplication des fraudes sur les compteurs Linky. Une fraude dont le coût s'élève à plus de 250 millions d'euros selon le gestionnaire du réseau électrique français.

Les méthodes employées par les fraudeurs sont diverses mais consistent généralement à installer un câble permettant de détourner une partie de l'énergie consommée. Cette technique permet de réduire jusqu'à 70% le montant des factures d'électricité. Ces astuces de fraude se retrouvent massivement sur les réseaux sociaux. Certains fraudeurs vont même jusqu'à proposer leur service, promettant de manipuler le compteur Linky des ménages, en échange de quelques centaines d'euros.

Cependant, la traque aux fraudes menée par Enedis engendre parfois des situations absurdes. L'UFC-Que Choisir a été saisie début juillet 2025 par plusieurs consommateurs qui s'estiment accusés à tort par l'entreprise. Jacky Hébert, président de l'association de défense des consommateurs, estime que les courriers envoyés par Enedis placent les personnes soupçonnées dans une position délicate où elles doivent prouver leur innocence, alors que c'est normalement à l'agent de déterminer s'il y a bien eu une fraude ou non.

L'exemple de Sylvain V. illustre parfaitement cette situation. Agé de 64 ans, il a été suspecté de fraude à cause d'une baisse drastique de la consommation d'électricité de son logement entre 2021 et 2023. Après le passage du technicien, Enedis lui a réclamé 1 500 euros. De son côté, le consommateur affirme que ce logement était simplement inhabité car il appartenait à sa mère décédée en 2020 et que lui ne s'y est installé qu'en 2023.