Finie la Gariguette, place à la Floriguette : cette nouvelle fraise française est plus rouge, plus sucrée et moins chère

Un arôme plus intense, une belle couleur et une production française. Une nouvelle variété de fraises arrive dans les étals de nos supermarchés.

Les fleurs sont de sortie, le beau temps aussi et le pollen s'attaque aux bronches fragiles. Pas de doute, le printemps est de retour, jusque dans nos assiettes. Les fraises y fleurissent à nouveau et cette année, une nouvelle variété va s'inviter.

En phase de test depuis plusieurs années, la Floriguette va bientôt connaître une commercialisation plus large. "Elle est un peu moins acidulée que la Gariguette, mais plus sucrée, avec un arôme plus intense. C'est une variété qui a une bonne tenue tout en étant très gustative ; elle tolère mieux la chaleur, elle est moins gourmande en main-d'œuvre, et c'est une variété créée par des Français. Elle a, je l'espère, de belles années devant elle", s'enthousiasme Mathilde Gay, du service recherche et développement de Savéol, dans un communiqué de presse.

En effet, c'est la coopérative Savéol, déjà connue pour la fraise Gariguette, qui est derrière cette nouvelle variété. "De couleur rouge vif et brillante, cette fraise ronde a une forme conique", détaille la coopérative bretonne. En plus de son goût, dans la presse on découvre une bonne surprise : la Floriguette pourrait être moins chère que la Gariguette.

Si Savéol évoque une fraise potentiellement moins coûteuse, son prix en rayon reste encore difficile à établir. En grande distribution, celui-ci varie selon les enseignes et les magasins. Les premières observations montrent des écarts importants, avec des barquettes vendues parfois 4,95 euros mais pouvant atteindre près de 8 euros les 250 g. A titre de comparaison, l'établissement public FranceAgriMer indiquait en 2024 que le prix de vente moyen est de 11,5 euros le kilogramme, soit environ 2,87 euros les 250 grammes, ce qui confirme un positionnement haut de gamme de la nouvelle variété.

Depuis des années, la Floriguette est dans les plans de la coopérative bretonne. Née en Dordogne, dans une serre spécialisée dans la recherche de nouvelles variétés, son développement aura duré dix ans. Dès 2022, cette variété a été introduite à petite échelle chez quatre producteurs volontaires. Et dès le départ, Savéol s'est "vite rendu compte de son potentiel gustatif. Lors des tests internes, elle ressortait très souvent au-dessus des autres variétés."

La saison passée déjà, la Floriguette a connu une première commercialisation chez des primeurs et des commerçants de proximité dans l'Ouest du pays et la région parisienne. Mais cette année, la production devrait être multipliée par quatre et donc accessible à plus de consommateurs.

En plus de son aspect qui semble plaire aux clients, la grande utilité de la Floriguette pour la coopérative, c'est sa récolte. Elle s'étale d'avril à juin et permet de combler le creux de production de la Gariguette juste avant l'été. Autre avantage pour les producteurs : cette nouvelle variété offre un bon rendement à l'hectare.

La Floriguette arrivera dans les rayons courant avril, mais elle ne sera pas encore commercialisée dans l'ensemble des magasins du pays. Pour cela, il faudra encore attendre quelques années.