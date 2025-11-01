Plus 40 euros de taxe : propriétaires et locataires vont devoir passer à la caisse

Une taxe payée par 38 millions de propriétaires et par de nombreux locataires risque d'augmenter dès l'an prochain.

Qui dit nouveau budget dit forcément nouvelle taxe. Pour 2026, le gouvernement souhaite augmenter une taxe sur certaines entreprises, et cela aura de lourdes conséquences sur les particuliers. Il ne s'agit pas d'une petite hausse : l'impôt devrait croître de 40 euros. Or, l'effet domino de cet impôt est inévitable.

Le gouvernement a prévu dans son projet de loi de finances pour 2026 de relever la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Cette taxe concerne l'enfouissement des déchets effectué par les entreprises spécialisées dans le traitement des détritus. Le texte mentionne clairement "une hausse de la TGAP d'environ 10% par an sur la période allant de 2026 à 2030". Actuellement fixée à 65 euros la tonne, cette taxe devrait atteindre 105 euros la tonne d'ici 2030.

Les entreprises de traitement des déchets envisagent d'ores et déjà de répercuter le coût de cette taxe sur les communes qui les payent pour gérer les ordures ménagères de leurs habitants. Toutefois, les communes ne comptent pas absorber cette augmentation. Confrontées à une hausse de leurs dépenses, elles vont naturellement reporter à leur tour cette taxe sur leurs administrés.

Pour cela, les communes vont augmenter la part "enfouissement des déchets" présente sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Pour rappel, la TEOM sert à financer la collecte, le transport et le traitement des ordures ménagères produites par les ménages habitant dans la commune. Cette taxe est incluse dans la taxe foncière que payent tous les propriétaires de bien immobilier.

Or, les propriétaires qui mettent un logement en location peuvent obliger leurs locataires à régler la TEOM. Selon la loi, puisque ce sont les occupants du logement qui bénéficient du service d'enlèvement des ordures ménagères, c'est à eux de régler la note. Les propriétaires ont alors deux options pour récupérer cette somme : soit l'intégrer directement dans les charges mensuelles du locataire, soit réclamer un remboursement en fournissant une copie de l'avis de taxe foncière.

Concrètement, les 32 millions de propriétaires français et des millions de locataires risquent de payer plus cher la TEOM à cause de la hausse de la TGAP. Le montant moyen de la TEOM s'établit actuellement à 144 euros par habitant et par an en France. Cet impôt local a déjà connu de nombreuses hausses ces dernières années, bien avant que l'augmentation de la TGAP ne menace de s'y ajouter. La TEOM a grimpé de 3,4% en 2022, avant de subir une hausse de 7,1% en 2023, puis de 3,9% en 2024 et enfin de 1,7% en 2025.

De plus, chaque municipalité a le droit de voter une majoration supplémentaire de la TEOM. Ainsi, chaque ville ou village décide du montant de la taxe. Parmi les grandes agglomérations de plus de 80 000 habitants, Aix-en-Provence établit le record avec une TEOM de 243 euros par habitant. Paris suit de près avec 240 euros, tandis que Marseille impose 233 euros à ses administrés.

À l'inverse, d'autres grandes villes pratiquent des tarifs nettement plus modérés : Brest ne demande que 67,95 euros, Villeurbanne se limite à 77,24 euros et Orléans réclame 89,20 euros.