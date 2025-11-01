Ces voitures d'occasion sont vendues bien en dessous de leur valeur : des experts les recommandent en 2025

Des voitures ont du mal à se vendre sur le marché de l'occasion. Pour les écouler, les concessionnaires sont obligés de les vendre au rabais.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres et en matière d'automobile, "cet adage n'a jamais été aussi vrai", lance Moundyr Gainou, directeur France de carVertical, société spécialisée dans l'historique des véhicules d'occasion. Pourquoi aujourd'hui plus qu'hier ?

Parce que désormais, sur le marché de l'occasion, une gamme de voitures divise : elle fait fuir autant qu'elle attire les opportunistes. La raison ? "Elles ont très mauvaise presse", répond Moundyr Gainou. D'importants dysfonctionnements ont en effet fait les gros titres : une dégradation prématurée de la courroie de distribution a entraîné des casses moteur. Résultat, la mauvaise réputation s'est tellement développée que les véhciules sont aujourd'hui bradés pour espérer être revendus.

Vous aurez peut-être reconnue la gamme en question, il s'agit des PureTech, surnom pour ces voitures munies d'un moteur PureTech (appellation commerciale), vendues par Stellantis (Peugeot, Citroën et Opel). "C'est une gamme difficile à définir. Les PureTech regroupent des dizaines de voitures et autant de motorisations différentes : les moteurs 1 litre, 1,2 litre, et plusieurs variantes au sein même du 1,2 litre", précise Moundyr Gainou.

Difficile, dès lors, de savoir à quel prix moyen se brade aujourd'hui un PureTech. Mais selon le magazine de l'association de consommateurs UFC-Que Choisir, qui a recueilli plusieurs témoignages, des véhicules récents sont revendus à des tarifs dérisoires : à peine 20 à 30% de leur valeur d'origine.

Il y a donc de vraies bonnes opportunités, selon Clément Baudat, professionnel de l'achat-revente de voitures. Mais se pose la question de la fiabilité. Si je paye 8 000 euros un PureTech, vais-je pouvoir le garder au moins cinq ans ? Les PureTech et plus généralement les voitures du groupe Stellantis ont-elles plus de défauts que les autres ? "Pas nécessairement, répond Moundyr Gainou. Il faut distinguer les faits réels et l'image médiatique, qui peut amplifier les problèmes. Toutes les marques automobiles ont leurs défauts et réalisent des actions de rappel. Certaines sont plus visibles que d'autres, mais c'est une réalité pour tous les constructeurs." Clément Baudat estime lui aussi que "les médias ont trop pointé du doigt les PureTech. Aujourd'hui, il y a plein d'autres marques qui ne sont pas fofolles".

Reste qu'acheter une voiture dont la gamme a pu faire l'objet d'une campagne de rappel n'est pas non plus un achat anodin. "Il y a de très bonnes affaires si et seulement si les entretiens sont réalisés en temps et en heure", explique Clément Baudat. Le spécialiste conseille de privilégier les concessions aux petits garages et aux ventes entre particuliers.

Depuis 2024, le groupe Stellantis a également étendu sa garantie. "Nous couvrons 100% des coûts (pièces et main-d'œuvre) pour les moteurs PureTech concernés par une consommation d'huile excessive ou une dégradation prématurée de la courroie de distribution", détaille le groupe.

Cette garantie s'applique jusqu'à 10 ans ou 175 000 km à compter de la date de début de garantie (généralement la date de première immatriculation). "Si vous achetez un PureTech immatriculé en 2021, la garantie le couvre jusqu'en 2031", résume un concessionnaire au JDN.

Pour que la garantie s'applique, l'entretien du véhicule doit avoir été réalisé conformément aux recommandations du constructeur - avec un léger délai de tolérance. Et bonne nouvelle pour les automobilistes : "par tout professionnel de l'automobile (donc même en dehors du réseau de la marque du véhicule concerné)", détaille l'association UFC Que Choisir.

Pour en apporter la preuve, il faudra demander au vendeur les trois dernières factures d'entretien détaillées, si vous achetez votre voiture d'occasion auprès d'un concessionnaire indépendant ou d'un particulier. "Ce n'est pas nécessaire pour un véhicule acheté auprès d'un concessionnaire du groupe ou partenaire", ajoute le concessionnaire.