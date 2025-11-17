Le nouveau montant à ne pas dépasser chaque mois pour échapper à l'impôt en 2026 est enfin connu, le voici

Au delà de ce montant net mensuel, les contribuables peuvent être certains qu'ils vont payer des impôts en 2026.

Pendant l'examen du projet de loi de finances pour 2026, les députés ont approuvé une revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu. Mais cette revalorisation, de 1,1%, s'applique en réalité à tous les autres barèmes utilisés par l'administration fiscale. Parmi eux, il y a le barème des "seuils d'imposition".

Le nom peut sembler complexe, certes. Pourtant, il désigne une réalité très concrète. Le seuil d'imposition, c'est le revenu exact à partir duquel un contribuable devra payer des impôts en 2026. Si un contribuable possède des revenus inférieurs à ce montant, alors il peut être quasiment certain qu'il ne paiera pas d'impôt sur le revenu l'an prochain. A l'inverse, si ses revenus sont au dessus du montant indiqué, alors le contribuable devra passer à la caisse.

Avec la revalorisation de 1,1%, le seuil d'imposition a donc changé. Alors que 19 millions de ménages pourraient être imposés en 2026, d'autres pourront échapper (parfois de justesse) à l'impôt sur le revenu. En s'appuyant sur le simulateur officiel du site impot.gouv.fr, le Journal du Net a calculé le montant net mensuel à ne pas dépasser en 2025 pour éviter de payer des impôts en 2026.

Tout d'abord, les contribuables doivent connaître leur revenu net imposable annuel. Pour déterminer ce montant, il faut additionner l'ensemble des revenus (salaires, pensions de retraite, etc) qu'ils ont perçus du 1er janvier au 31 décembre 2025. De cette somme, il faut ensuite déduire les différents abattements, réductions ou crédits d'impôt dont ils peuvent parfois bénéficier. Enfin, il faut comparer le résultat avec les seuils d'imposition en vigueur en 2026.

Ainsi, l'an prochain, une personne seule ne paiera pas d'impôt si son revenu net imposable de 2025 ne dépasse pas 17 629 euros sur l'année. Ce montant correspond à un salaire ou une pension de retraite de 1 632 euros net par mois. Un célibataire avec un enfant à charge n'aura pas d'impôt à payer si son revenu net imposable reste sous la barre des 23 441 euros annuels, soit 2 170 euros net par mois.

Pour un couple sans enfant, ou pour une famille monoparentale avec deux enfants à charge, ce seuil d'imposition s'élève à 32 929 euros sur l'année. Dans ce cas de figure, le revenu mensuel net du foyer ne doit pas excéder 3 048 euros pour échapper à l'impôt sur le revenu en 2026.

Pour un couple avec un enfant, le revenu net imposable de 2025 ne doit pas dépasser 38 740 euros annuels. Ce montant peut être atteint si le foyer touche 3 570 euros net par mois, soit environ 1 785 euros net par parent.

Enfin, pour un couple avec deux enfants, les parents ne doivent pas gagner plus de 4 100 euros net par mois, soit 2 050 euros chacun. Ce plafond correspond à un revenu net imposable annuel de 44 552 euros.

Pour rappel, l'administration fiscale ne traite pas les prélèvements d'impôt inférieurs à 61 euros. En effet, 61 euros c'est le coût du traitement d'un dossier fiscal pour la Direction générale des finances publiques. Ainsi, pour un montant d'impôt inférieur à 61 euros, l'opération administrative n'est pas rentable pour l'Etat. Les contribuables qui se trouvent dans ce cas de figure vont donc être automatiquement dispensés de payer le peu d'impôt qu'ils doivent théoriquement au fisc.