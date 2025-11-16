Un ancien employé de supermarché révèle comment choisir les fruits et légumes les plus frais

Avec plus de 30 ans d'expérience dans les rayons fruits et légumes, cet expert sait comment choisir les produits les plus frais.

Tous les Français ont déjà vécu ce moment au supermarché. Les clients grouillent de partout et c'est le passage vers le rayon des fruits et légumes. Sac à la main, il faut parfois jouer des coudes pour se faire une place face au bac des clémentines ou des tomates. Et une fois la main plongée dans les fruits, la question se pose : comment choisir le plus frais, le plus savoureux ? Pour répondre à cette question et aborder les courses plus sereinement, nous avons interrogé Stéphane Paul, expert dans ce domaine.

"J'ai un BEP en fruits et légumes, j'ai travaillé pendant près de 30 ans à Carrefour et aujourd'hui je suis responsable de formation nationale en matière de fruits et légumes, c'est vraiment mon métier de cœur", raconte-t-il. Pour lui, la période de novembre est particulièrement importante dans les rayons. "On est toujours dans une forte période pomme et poires mais de nouveaux fruits très intéressants arrivent comme les kakis ou les kiwis français."

Au sujet des clémentines, inutile de passer des heures à regarder attentivement tous les fruits du magasin. "Cela ne sert à rien de les observer des heures. La clémentine est non climactérique, cela signifie qu'elle est consommable dès qu'elle est cueillie. C'est le producteur qui s'en assure lorsqu'il enlève le fruit de l'arbre", explique Stéphane Paul. Il ajoute que la seule vérification qui importe est de s'assurer qu'elle ne soit pas trop tâchée. Pour ce qui est de la variété, la clémentine corse reste une référence.

Autre fruit phare, la banane. Certains les préfèrent noires, au bord de la moisissure, d'autres chérissent le fruit encore vert, avant les premières marques de jaunissement. "Les bananes murissent avec l'éthylène, ce qui veut dire que le fruit continue de mûrir après avoir été cueilli, contrairement aux agrumes par exemple, explique Stéphane Paul. Pour bien la choisir, il faut privilégier les fruits jaunes au milieu et verts sur les côtés, ils contiennent le plus d'amidon, et donc de sucre."

En revanche, certaines bananes sont à éviter. Lorsque le fruit est grisé cela signifie qu'il a été exposé au froid, et donc qu'il sera moins bons. "La température idéale pour conserver une banane c'est entre 12 et 15 degrés", précise Stéphane Paul. Du côté des poires, les fruits peu abîmés sont à privilégier. "C'est souvent la rafle, c’est-à-dire la tige, qui endommage les fruits lorsqu'ils sont dans des bacs", ajoute le spécialiste.

Autre fruit de saison : le raisin. Au-delà des grains, il est essentiel de regarder attentivement une autre partie du fruit. "La tige ne doit pas être desséchée comme c'est souvent le cas, il faut au contraire qu'on la sente gorgée d'eau. Dans le cas contraire on perd en qualité nutritive", éclaire Stéphane Paul. L'expert ajoute qu'avoir des grains abîmés ou boudinés dans une grappe est une marque d'absence de fraîcheur.

Dans la catégorie légumes, surveillez attentivement les champignons. "Le chapeau doit être bien blanc, fermé autour du pied et sans traces. C'est un légume fait pour être consommé rapidement donc on perd tout de suite en qualité si ce n'est pas le cas", conclut Stéphane Brun.

Il ajoute qu'en cette fin d'année, les rayons doivent mettre en avant les légumes comme les courges, les potimarrons ou encore les carottes et les navets, tout en laissant les tomates en retrait car ce n'est plus la saison. Avec tous ces conseils, impossible de faire chou blanc lors de vos prochaines courses.