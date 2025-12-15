"Je rachète de l'or tous les jours" : voici le meilleur moment pour revendre ses bijoux selon ce professionnel

Avec l'explosion du cours de l'or, la valeur des bijoux flambe. Certaines personnes revendent leurs bijoux en or et repartent avec des chèques de plusieurs milliers d'euros.

Une cliente ressort de la boutique, arborant un large sourire sur son visage. La raison ? Dans sa main elle tient un chèque de 750 euros. "Je lui ai racheté une poignée de paires de boucles d'oreilles, quelques bagues et un bracelet : autant de bijoux qui lui rappelaient le mauvais souvenir de son ex-compagnon", s'amuse Ferdinand. Gérant d'une boutique de rachat d'or et d'argent dans le 19e arrondissement de Paris depuis une dizaine d'années, Ferdinand ne compte pas ses heures avant les fêtes.

"Mes clients cherchent à se faire un peu d'argent pour payer des cadeaux à leur proche, mais aussi pour financer les repas de Noël ou les soirées du Nouvel An", nous confie le professionnel. D'autres raisons, plus dramatiques, motivent parfois la venue des clients : "J'ai récemment accueilli un homme qui vendait les bijoux de sa mère et de sa grand-mère décédées car il peinait à régler les impôts d'une succession. Avec une gourmette, des alliances, des bracelets, une chevalière et un magnifique collier, il est reparti avec un chèque de 1 870 euros", se souvient Ferdinand.

Selon le professionnel, plusieurs clients passent sa porte pour "avoir de quoi régler un loyer, payer une dette, ou tout simplement pour se débarrasser de vieux bijoux inutilisés et poussiéreux en se faisant un peu d'argent au passage". Et de l'argent il y en a à se faire justement pour celles et ceux qui s'aventurent dans les boutiques semblables à celles de Ferdinand.

Le cours de l'or sur le marché a récemment passé la barre symbolique des 115 euros le gramme. Plus précisément, début décembre un gramme d'or était valorisé à 116,11 euros. Ce même gramme valait à peine 60 euros à la même période en 2023, et seulement 50,75 euros en 2022. En clair, en l'espace de trois ans le prix de l'or a plus que doublé. Même si les sommes sont moins importantes, le cours de l'argent a lui aussi explosé dernièrement. Il est passé de 0,84 euro le gramme début décembre 2023 à 1,86 euro deux ans plus tard, soit une hausse de plus de 50%.

"En revanche, si les gens peuvent se permettre d'attendre encore un peu, ne serais ce que quelques mois, avant de vendre leurs bijoux je leur conseille vivement", indique Ferdinand. D'après l'expert, les cours de l'or et de l'argent pourraient encore croître fortement en 2026, ce qui permettra aux vendeurs d'obtenir un meilleur prix.

En effet, le cours des métaux précieux a un impact direct sur le prix de rachat des bijoux dans les comptoirs comme celui de Ferdinand. "Lorsque je reçois un bijoux, je l'examine avec une loupe spéciale (souvent X10) pour repérer les poinçons de titre (750, 585, 925, etc) et de fabricants renommés, ce qui me donne une première indication sur la teneur en or ou en argent de la pièce", explique le gérant. "J'utilise aussi parfois une pierre de touche et un spectromètre pour examiner la qualité de l'alliage des métaux qui constituent le bijoux afin de déterminer sa qualité (18 carats, 14 carats, etc), ajoute Ferdinand.

En toute logique, plus la teneur et la qualité de l'or sont élevées et plus le prix de rachat sera important. Les particuliers peuvent donc empocher une coquette somme, à condition de sortir leurs bijoux de famille.