Tous les conducteurs vont devoir payer cette facture obligatoire à 758 euros : elle explose dans ces 2 régions françaises

Le coût de toutes les assurances automobile augmente en 2026. L'augmentation des tarifs varie selon les régions et l'âge des conducteurs. Des millions de ménages vont subir une hausse de prix plus importante que d'autres dès ce mois-ci.

Tous les conducteurs sont obligés d'en avoir une, mais son prix flambe cette année. Qu'elles utilisent un camion, une voiture, une moto ou un scooter, toutes les personnes motorisées en France vont devoir payer plus cher pour régler cette facture incontournable : l'assurance automobile.

Toutes les compagnies d'assurance, sans exception, procèdent en effet dès ce mois-ci à une hausse de leurs tarifs. Déjà en 2024, le coût des assurances automobiles avait grimpé de 3,8% en moyenne, suivi d'une hausse encore plus marquée de 6,8% en 2025. En 2026, ces assurances vont encore bondir d'environ 4 à 5%, selon les estimations des cabinets Addactis et Facts & Figures, spécialisés dans le secteur des assurances.

Concrètement, un automobiliste devra payer en moyenne 758,10 euros cette année pour assurer son véhicule, soit 63,17 euros par mois. Toutefois, la hausse de prix n'a pas la même ampleur dans toutes les régions françaises. En fonction de là où ils habitent, certains conducteurs vont payer plus cher que d'autres.

Principale raison qui explique l'augmentation du prix des assurances automobiles : l'explosion du coût de réparation des véhicules. Le prix des pièces détachées a connu une hausse de 22% entre 2023 et 2025. Parallèlement, le coût de la main-d'œuvre dans les garages a progressé de 4,4% en 2025. À cela s'ajoute le rallongement des délais de réparation, qui engendre des frais supplémentaires pour les assurances fournissant des véhicules de remplacement.

Or, la logique des compagnies d'assurance est implacable : puisqu'elles font face à des dépenses supplémentaires, elles répercutent ces hausses sur la facture réclamée chaque année aux assurés.

Le dérèglement climatique rend aussi la note des conducteurs plus salée. Les sinistres provoqués par des phénomènes météorologiques se multiplient (tempêtes, grêle, inondations, incendies, etc). Ces catastrophes naturelles génèrent plus de dégâts sur les véhicules, alourdissant la facture pour les compagnies d'assurance. Ces évènements sont plus fréquents dans certaines régions, notamment celles situées à proximité des littoraux.

Enfin, le taux d'accidentalité et la fréquence des vols de véhicules influencent également le prix des assurances automobiles. Plus le taux d'accidentalité (nombre de décès ou de blessés causés par des accidents de la route), et le taux de vols de véhicules sont élevés, et plus le prix des assurances bondit. Justement, entre 2024 et 2025, ces deux indicateurs ont respectivement augmenté de 10% et 3,8% dans le pays.

En appliquant une hausse de 5% aux tarifs moyens payés par les conducteurs en France métropolitaine, il est possible de déterminer le coût annuel d'une assurance automobile dans chaque région.

Ainsi, en 2026, un conducteur de Provence-Alpes-Côte d'Azur doit régler 950,25 euros par an, contre 943,95 euros pour un Corse. Le prix d'une assurance automobile en Île-de-France se situe à 816,90 euros, tandis qu'il atteint 787,50 euros en Auvergne-Rhône-Alpes. Dans la région Grand Est, il faut payer environ 719,25 euros, alors que dans les Hauts-de-France la facture est de 715,05 euros.

Pour la Nouvelle-Aquitaine, la note s'élève à 697,20 euros, contre 694,05 euros pour la Normandie, 686,70 euros pour l'Occitanie et 677,25 euros en Bourgogne-Franche-Comté. Dans le Centre-Val de Loire, le montant moyen d'une assurance automobile est de 670,95 euros, alors qu'il se situe à 638,40 euros dans les Pays de la Loire. Les conducteurs bretons bénéficient du tarif le plus bas avec un coût annuel moyen de 584,85 euros.