Vague de froid : faites-vous partie des centaines de milliers de clients dont la facture EDF va s'envoler ?

EDF alerte des milliers de clients. Le prix de l'électricité explose cette semaine et va faire grimper les factures d'électricité de nombreux foyers.

La vague de froid qui s'abat sur la France n'a pas gelé les factures d'électricité des Français, bien au contraire. EDF vient d'adresser une alerte à une partie de ses clients. Certains abonnés à l'électricité redoutent que le fournisseur d'énergie prépare une "semaine rouge", comme on peut le lire sur plusieurs groupes Facebook de consommateurs.

Le message d'alerte, diffusé hier par SMS ou par mail, annonce la couleur : "Mercredi 7 janvier 2026, est un jour ROUGE TEMPO". Cette communication concerne spécifiquement les abonnés d'EDF ayant souscrit un contrat Tempo. Ce type de contrat est particulièrement prisé par les clients d'EDF depuis plusieurs années. Le nombre de clients abonnés à cette offre est passé de 300 000 en 2022 à près de 900 000 à l'heure actuelle.

Le principe d'un contrat Tempo repose sur une logique simple : les abonnés bénéficient de tarifs avantageux lorsque la demande en électricité est faible, notamment en période estivale, mais le prix du kilowattheure augmente drastiquement lorsque le réseau électrique est très sollicité, en particulier pendant les vagues de froid hivernales.

Le fonctionnement de l'offre Tempo s'articule autour d'un système de tarification basé sur trois couleurs de jours : bleu (300 jours par an), blanc (43 jours par an) et rouge (22 jours par an). Pendant les jours bleus, les ménages payent leur électricité jusqu'à 41% moins cher que les autres consommateurs. Durant les jours blancs, le prix de l'électricité est quasiment le même que celui proposé dans un contrat classique d'EDF. À l'inverse, pendant les jours rouges, le tarif du kilowattheure (kWh) d'électricité peut être multiplié par 5.

Si les clients adaptent leur consommation selon ce calendrier, ils peuvent économiser en moyenne 27% sur leur facture annuelle d'électricité par rapport aux autres clients d'EDF. Alors qu'un ménage français s'acquitte d'une facture d'électricité moyenne de 1 174 euros par an, il ne paiera que 857 euros environ s'il a souscrit à l'offre Tempo.

Or, depuis le lundi 5 janvier 2026, les abonnés à l'offre Tempo enchainent les jours rouges. Pour eux, le tarif du kilowattheure d'électricité est passé de 0,1494 euro à 0,6468 euro de 6 heures du matin à 22 heures le soir. En clair, lundi 5, mardi 6 et ce mercredi 7 janvier, le prix du kilowattheure est multiplié par 4,3. De quoi faire grimper fortement la facture des ménages.

Concrètement, un couple vivant dans un appartement de 60 mètres carrés, avec une consommation de 13 kWh, paie habituellement 1,94 euro par jour. Sans limitation de la consommation, ce montant bondit autour de 8,35 euros lors d'un jour rouge. Autre exemple : un couple avec deux enfants occupant une maison de 120 mètres carrés, avec une consommation de 30 kWh par jour, voit sa facture quotidienne passer de 4,48 euros à près de 19,27 euros.

Pour rappel, EDF a le droit d'instaurer les 22 jours rouges sur une période allant du 1ᵉʳ novembre au 31 mars. Toutefois, comme le prévoit le contrat Tempo, aucun jour rouge ne peut être calé durant un week-end. Ce mercredi 7 janvier marque donc le 5ᵉ jour rouge de la période pour les abonnés au contrat Tempo. Le 29 et le 31 décembre étaient déjà des jours rouges. D'ici fin mars, EDF a donc encore 17 autres jours rouges à placer.