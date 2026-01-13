Le salaire net de tous les salariés et des fonctionnaires baisse à cause de 3 nouveautés sur les fiches de paie

Les salariés du privé et les fonctionnaires vont toucher un salaire net plus bas en 2026. La faute à 3 nouveaux prélèvements qui apparaitront sur leur prochaine fiche de paie.

C'est une bien désolante manière de débuter l'année. Alors que 32 millions de salariés et de fonctionnaires recevront à la fin du mois leur fiche de paie de janvier, une mauvaise surprise les attend. Parmi la bonne trentaine de lignes inscrites sur ce document, la plus importante, le "Net à payer", affichera un montant décevant.

La somme indiquée en gros et en gras, en bas du bulletin de paie, sera en effet plus faible que d'habitude. Par conséquent, le virement qui arrivera sur le compte bancaire des salariés et des fonctionnaires sera moins élevé que d'habitude. Autre mauvaise nouvelle : cette rémunération revue à la baisse sera celle que les travailleurs vont percevoir tout au long de l'année 2026. En clair, s'ils ne bénéficient pas d'une augmentation cette année, leur salaire sera plus faible qu'en 2025.

La faute à 3 prélèvements dont les montants sont en hausse depuis le 1er janvier 2026. La rémunération brute étant davantage "taxée", le salaire net des travailleurs va mécaniquement baisser.

La première modification sur les fiches de paie concerne la complémentaire santé obligatoire, plus communément appelée mutuelle. Cette ligne est mentionnée dans la colonne "Part/cotisation salarié" du bulletin de salaire. Or, selon le cabinet Addactis, spécialiste des assurances, les mutuelles ont augmenté leurs tarifs de 6% en moyenne en 2026. Une hausse confirmée par les organismes représentant les mutuelles, comme la Mutualité Française, France Assureurs et le Centre Technique des Institutions de Prévoyance (CTIP). Cette année, avoir une mutuelle coûtera environ 110 euros par mois.

Depuis 2016, les entreprises privées doivent proposer une mutuelle collective à leurs employés et prendre en charge la moitié du montant des cotisations. Depuis le 1er janvier 2026, l'Etat applique la même règle pour tous les agents de la fonction publique, avec une participation financière de 50% également. Compte tenu du partage des coûts entre employeurs et salariés, un travailleur paiera cette année environ 55 euros par mois pour sa mutuelle. Cela représente une perte de 655 euros en moyenne sur l'année.

La deuxième évolution sur les bulletins de salaire concerne le taux de prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Pour rappel, tous les mois, les salaires sont ponctionnés et la somme déduite est versée directement à l'administration fiscale. En 2025, de nombreux salariés ont modifié leur taux de prélèvement à la source afin de le réduire. Toutefois, cet ajustement n'était valable que jusqu'au 31 décembre 2025. Depuis le 1ᵉʳ janvier 2026, c'est l'ancien taux plus élevé qui a automatiquement été remis en place. Les travailleurs concernés vont voir leur salaire être davantage taxé ce mois-ci.

Enfin, le troisième changement concerne le remboursement des frais de transport en commun. Dans la plupart des agglomérations françaises, le coût des transports a connu une hausse au 1er janvier 2026. Le cas le plus emblématique reste l'Île-de-France où le prix du Pass Navigo est passé de 88 à 90 euros. Si l'employeur doit toujours prendre en charge 50% du prix de cet abonnement, il n'empêche que la part facturée au salarié va mécaniquement augmenter et faire baisser le salaire net du travailleur.