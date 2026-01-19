Arrêtez votre vente si vous lisez ce message : c'est l'arnaque la plus courante sur Leboncoin selon la Gendarmerie

Il voulait vendre un ordinateur sur Leboncoin. Il a failli se faire piéger par une ingénieuse escroquerie. La Gendarmerie alerte les vendeurs particuliers contre un mode opératoire visant à contourner le système de paiement sécurisé.

La Gendarmerie de la Côte-d'Or a récemment lancé une alerte contre une arnaque en ligne qui se multiplie, dans un contexte déjà en forte hausse : entre 2016 et 2023, les escroqueries en ligne ont presque doublé en France. Parmi les sites concernés, Leboncoin concentre régulièrement l'attention. Avec 30 millions de visiteurs uniques chaque mois et bien plus d’annonces publiées chaque année, la plateforme représente une cible de choix pour les escrocs.

Les témoignages de victimes et les articles de presse se multiplient pour dénoncer la situation : sur le deuxième site de commerce en ligne le plus visité de France, les arnaqueurs rôdent.

Pour comprendre l'arnaque qui se répand en ce moment, il faut savoir que Leboncoin a mis en place dès septembre 2018 un système de paiement sécurisé, baptisé "Transaction sécurisée". Ce dispositif optionnel vise à protéger les millions de transactions effectuées chaque année sur la plateforme.

Le fonctionnement de ce système repose sur un principe simple : l'argent versé par l'acheteur est bloqué sur un compte séquestre géré par Leboncoin jusqu'à la réception effective du bien. L'acheteur dispose alors de 72 heures pour confirmer que l'article correspond à la description. Ce n'est qu'après cette validation que les fonds sont débloqués et transférés au vendeur. En cas de litige, une équipe dédiée intervient sous 48 heures pour arbitrer la situation.

Mais des escrocs parviennent à contourner ce dispositif de sécurité en faisant sortir les utilisateurs du circuit officiel. C'est précisément sur ce point que la Gendarmerie concentre ses efforts de prévention. L’histoire relatée par les forces de l'ordre est édifiante : peu de temps après avoir mis en vente un ordinateur, le vendeur est contacté par un acheteur sérieux. Il est prêt à payer au prix demandé via le système de paiement sécurisé de la plateforme.

Après quelques échanges, l'acheteur informe le vendeur qu'il a procédé au paiement et qu'il devrait recevoir une notification de Leboncoin confirmant la réception de l'argent. Effectivement, le vendeur reçoit dans la foulée un mail apparemment officiel, mentionnant son nom, le prix payé, le descriptif de l'objet et l'adresse d'expédition du colis.

Or, là est le piège. La notification aurait dû lui parvenir dans la messagerie sécurisée de Leboncoin, et non par email. Cette messagerie est gérée par les services de la plateforme, alors qu'un mail, aussi convaincant soit-il, peut être envoyé par n'importe qui. Heureusement, le vendeur n’a pas fait confiance à ce mail et a mis fin à la transaction. Il a également appris que des vendeurs avaient été escroqués de cette manière. Sans cette vigilance, il aurait expédié son ordinateur sans jamais recevoir le moindre centime.

Naturellement, pour ne pas être arnaqué, la Gendarmerie et Leboncoin recommandent de ne pas sortir de la messagerie sécurisée de la plateforme et d'utiliser exclusivement le système de paiement intégré. Le RIB Leboncoin ne doit jamais être transmis par email, SMS ou capture d'écran : il est uniquement accessible via un bouton dans la conversation avec l'interlocuteur.