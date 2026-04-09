Les contribuables avec un revenu inférieur à ce nouveau montant ne paieront pas d'impôt sur le revenu en 2026

Tous les contribuables doivent remplir une déclaration de revenus mais ne doivent pas forcément payer l'impôt sur le revenu. Si leur revenu net imposable ne dépasse pas un certain niveau ils n'auront rien à verser au fisc cette année.

La campagne fiscale 2026 a débuté et 41,5 millions de contribuables vont devoir remplir une déclaration de revenus. Toutefois, cette obligation ne signifie pas forcément qu'ils devront tous verser de l'argent au fisc. En effet, en France, la moitié des foyers fiscaux ne payent pas l'impôt sur le revenu. Tout simplement car ils se trouvent en dessous de ce que l'administration fiscale appelle le seuil d'imposition.

Concrètement, le seuil d'imposition est le revenu exact à partir duquel un contribuable devra payer des impôts en 2026. En clair, si les revenus d'un contribuable restent inférieurs à ce montant, il ne devra pas verser le moindre centime à l'administration fiscale cette année. En revanche, si ses revenus sont supérieurs au montant indiqué, alors le contribuable devra s'acquitter de l'impôt sur le revenu.

Pour calculer le seuil d'imposition et déterminer s'ils seront imposables ou non, les contribuables doivent tout d'abord connaître leur revenu net imposable annuel. Pour déterminer ce montant, il faut additionner l'ensemble des revenus (salaires, pensions de retraite, revenus locatifs, etc), qu'ils ont perçus du 1ᵉʳ janvier au 31 décembre 2025. Il faut ensuite déduire de cette somme les différents abattements et déductions d'impôt dont ils peuvent parfois bénéficier (abattement forfaitaire de 10%, frais réel, déficit foncier, versements sur un PER, etc).

Ensuite, les contribuables doivent appliquer sur ce revenu net imposable le barème de l'impôt sur le revenu dont les tranches ont été revalorisées de 0,9% en 2026. Ce calcul permettra à chaque contribuable de savoir quel est le montant de l'impôt sur le revenu dont il sera redevable cette année. Si le montant calculé est inférieur à 1 982 euros pour une personne seule ou à 3 277 euros pour un couple marié ou pacsé, alors les contribuables concernés pourront profiter d'une décote. À l'instar d'une réduction d'impôt, la décote permet de faire baisser le montant de l'impôt sur le revenu dont le contribuable doit s'acquitter.

Après application de la décote et des potentielles réductions d'impôt, si le montant de l'impôt sur le revenu tombe en dessous de 61 euros, alors le contribuable ne devra rien verser au fisc cette année. Grâce à l'article 1657 du Code général des impôts, si l'impôt final du contribuable est inférieur à 61 euros, il n'est pas recouvré par l'administration fiscale. En cause, 61 euros, c'est le coût de traitement d'un dossier fiscal par la DGFIP. Traiter un tel dossier ne serait alors pas rentable pour le fisc qui préfère donc ne pas collecter l'impôt.

Le seuil d'imposition est donc le revenu net imposable qui conduit systématiquement un contribuable à avoir moins de 61 euros d'impôt à payer. Ce seuil varie selon la composition du foyer et le nombre de parts fiscales. En 2026, une personne seule sans enfants à charge ne paiera pas d'impôt si son revenu net imposable est inférieur ou égal à 17 595 euros. Pour un parent célibataire avec un enfant (1,5 part fiscale), ce seuil s'élève à 23 395 euros.

Pour 2 parts fiscales, le seuil d'imposition atteint 29 195 euros pour une famille monoparentale, et 32 859 euros pour un couple marié ou pacsé. Avec 2,5 parts fiscales, les seuils sont de 34 995 euros pour une famille monoparentale, et de 38 659 euros pour un couple. Enfin, pour trois parts fiscales, les contribuables ne paieront pas d'impôt si leur revenu net imposable ne dépasse pas 40 795 euros pour une famille monoparentale, ou 44 459 euros pour un couple marié ou pacsé.