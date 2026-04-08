La date limite pour déclarer ses revenus est enfin connue : voici l'échéance pour chaque département

Les contribuables peuvent d'ores et déjà remplir leur déclaration de revenus. Néanmoins ils doivent le faire avant une date limite fixée par l'administration fiscale qui varie selon leur département de résidence. Les retardataires risquent de payer une majoration d'impôt sur le revenu.

A vos marques, prêts... déclarez ! La campagne fiscale 2026 vient de démarrer et 41,5 millions de contribuables sont sur la ligne de départ. Ils sont appelés à compléter leur déclaration de revenus avant une date limite. Le calendrier contenant toutes les échéances à respecter pour chaque département a été dévoilé par la direction générale des Finances publiques (DGFIP).

A compter de ce jeudi 9 avril 2026, les contribuables peuvent donc se rendre sur leur espace particulier, accessible sur le site impot.gouv.fr, afin de remplir le formulaire en ligne. Que la date soit cochée ou pas dans leur calendrier, l'administration fiscale prévoit dans tous les cas d'envoyer un mail à chaque ménage concerné pour annoncer officiellement l'ouverture de la campagne déclarative. "Néanmoins, les contribuables qui ne sont pas en mesure de déclarer leurs revenus en ligne – car ils n'ont pas d'ordinateur, de smartphone ou d'accès à Internet – peuvent utiliser la déclaration en format papier", précise le ministère de l'Economie. Cette déclaration papier sera envoyée aux contribuables d'ici quelques jours directement dans leur boîte aux lettres.

La première échéance concerne les personnes qui vivent dans les départements numérotés de 01 (Ain) à 19 (Corrèze). Ces contribuables devront avoir complété et validé leur déclaration de revenus en ligne avant le jeudi 21 mai 2026 à 23h59. Les habitants des départements numérotés de 20 (Corse) à 54 (Meurthe-et-Moselle) doivent compléter leur déclaration avant le jeudi 28 mai 2026 à 23h59. Enfin, les contribuables qui résident dans tous les autres départements ont jusqu'au jeudi 4 juin 2026 à 23h59, au plus tard, pour remplir leur déclaration de revenus. Seule exception : les contribuables qui utilisent encore la déclaration papier doivent la renvoyer au fisc avant le mardi 19 mai 2026. Le cachet de la Poste sur la déclaration fait foi et permet d'indiquer la date d'envoi du document.

Les contribuables qui ne respectent pas les échéances fixées s'exposent à une majoration de 10% de la somme dont ils devaient initialement s'acquitter. Cette pénalité grimpe à 20% si l'administration fiscale est contrainte d'envoyer une mise en demeure au contribuable pour lui rappeler son obligation de déclarer ses revenus. Dans ce cas, le contribuable dispose de 30 jours supplémentaires pour se mettre en règle. Passé ce délai, la majoration double pour atteindre 40%.

Les pénalités ne se limitent pas aux seules majorations. Des intérêts de retard de 0,2% par mois peuvent également être appliqués. Pour illustrer ces sanctions, prenons l'exemple d'un contribuable redevable d'un impôt sur le revenu de 1 000 euros. S'il déclare avec quelques jours de retard, sa facture s'élèvera à 1 100 euros. En cas de déclaration deux mois après la date limite et suite à une mise en demeure, il devra verser 1 204 euros au fisc.

Pour rappel, la déclaration de revenus est un document permettant aux citoyens d'indiquer l'ensemble des revenus qu'ils ont perçus entre le 1ᵉʳ janvier et le 31 décembre 2025. Sur ce formulaire, les contribuables peuvent également mentionner d'éventuelles dépenses qui leur permettent de prétendre à des crédits ou des déductions d'impôt. Une fois transmise, cette déclaration sera examinée par l'administration fiscale qui calculera ensuite le montant exact de l'impôt sur le revenu dont est redevable le contribuable.

La déclaration est préremplie avec les informations déjà connues du fisc, telles que l'état civil du contribuable, la situation familiale du foyer et les revenus communiqués au préalable par les employeurs et organismes sociaux comme la CAF ou les caisses de retraite. Il est toutefois important de vérifier attentivement ces données et de les corriger si nécessaire, car des erreurs peuvent subsister dans les informations préenregistrées par la DGFIP.