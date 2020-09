Foire aux vins 2020 : les dates par enseigne

[FOIRE AUX VINS] L'opération commerciale ne se déroule pas au même moment chez tous les distributeurs qui l'organisent. Voici le calendrier.

[Mise à jour jeudi 23 juillet 2020 à 15h25] La foire aux vins de l'automne 2020 approche ! Elle débutera la dernière semaine d'août chez Wineandco et dans les supermarchés casinos et se terminera à la mi-octobre dans les dernières enseignes. Plus de détails sur les dates par magasin dans le tableau ci-dessous.

La foire aux vins a lieu deux fois par an, au printemps et à l'automne. Pour ceux qui l'organisent, elle est l'un des événements commerciaux les plus profitables de l'année. Le principe ? Proposer aux consommateurs une sélection de breuvages issus de toutes les régions de production à des prix abordables. Une aubaine pour les amateurs de vin, donc, à condition de ne pas tomber dans certains pièges.

La première opération de ce genre fût lancée par les centres E. Leclerc au début des années 1970. Cinquante ans plus tard, la plupart des enseignes de la grande distribution et des réseaux de cavistes leur ont emboîté le pas. Mais toutes n'ouvrent pas les hostilités au même moment : certaines lancent leur opération dès la fin août tandis que d'autres préfèrent attendre le début du mois d'octobre pour se jeter à l'eau. C'est toutefois en septembre que se déroule la majorité des foires aux vins. Pour connaître la date de l’événement chez votre distributeur, reportez-vous au tableau ci-dessous.

Dates de la foire aux vins 2020 dans les principales enseignes Enseigne Date Auchan 22 septembre au 6 octobre 2020 Biocoop 8 septembre au 17 octobre 2020 Carrefour Market 25 septembre au 11 octobre 2020 Carrefour Proxi (City et Contact) 18 au 27 septembre 2020 Carrefour Hypermarchés 8 au 21 septembre 2020 Casino Proxi (Petit Casino, Vival, Spar) 8 au 20 septembre 2020 Casino (supermarchés) 28 août au 13 septembre 2020 CDiscount 3 au 27 septembre 2020 Cora 15 septembre au 3 octobre 2020 Franprix 23 septembre au 11 octobre 2020 Géant Casino 1er au 13 septembre 2020 Hyper U 29 septembre au 10 octobre 2020 Intermarché 8 au 27 septembre 2020 lagrandecave.fr 2 au 21 septembre 2020 Lavinia 8 au 29 septembre 2020 Leclerc 29 septembre au 10 octobre 2020 Lidl à partir du 2 septembre 2020 Match 10 au 27 septembre 2020 Monoprix 18 septembre au 4 octobre 2020 Naturalia 24 septembre au 16 octobre 2020 NatureO 7 au 27 septembre 2020 Netto 3 au 15 septembre 2020 Petit Ballon 2 au 23 septembre 2020 Super U 29 septembre au 10 octobre 2020 Veepee* à partir du 2 septembre 2020 Vinatis 4 septembre au 8 octobre 2020 Wineandco 26 août au 6 octobre 2020

La date de début et de fin de la foire aux vins dans les enseignes qui l'organisent n'est pas choisie au hasard : elle constitue un élément stratégique clé pour ces dernières. Certains distributeurs choisissent de lancer l'opération le week-end – c'est le cas, par exemple, d'Inter Caves. D'autres, et ils sont majoritaires, optent plutôt pour une ouverture de la foire aux vins le mercredi. C'est notamment le cas de Monoprix et Leader Price.

* L'opération durera 3 semaines minimum dans chez Veepee