Attestation transport en Ile-de-France : l'attestation employeur (PDF)

En Ile-de-France, l'accès aux transports en commun en heures de pointe est réservé aux salariés ne pouvant télétravailler et disposant d'une attestation de leur employeur ou aux autres voyageurs invoquant un motif impérieux pour se déplacer. Voici les deux attestations à télécharger.

[Mise à jour du jeudi 11 juin 2020 à 14h08] L'attestation employeur pour prendre les transports en commun franciliens aux heures de pointe reste obligatoire à compter du 2 juin 2020, malgré la mise en oeuvre de la deuxième phase de déconfinement, dont les modalités ont été présentées par Edouard Philippe ce jeudi 28 mai. Le secrétaire d'Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari a précisé ce dimanche 31 mai sur BFMTV qu'elle resterait de mise "au moins jusqu'au 22 juin", date à laquelle les dernières restrictions encore en vigueur seront ré-évaluées.

Télécharger l'attestation de l'employeur télécharger l'aUTO-ATTESTATION

Afin de limiter l'affluence dans les transports en commun en Ile-de-France, rouge sur la carte du déconfinement, à compter du lundi 11 mai, une attestation est nécessaire pour les emprunter en heures de pointe. L'accès aux transports franciliens de 6h30 à 9h30 et de 16h00 à 19h00 est ainsi réservé aux salariés ne pouvant télétravailler. En dehors des heures de pointe, le week-end et les jours fériés, aucune attestation n'est nécessaire pour emprunter les transports en commun.

Télécharger le PDF Télécharger lE WORD

Les personnes qui se trouvent dans cette situation doivent donc se munir d'une attestation de leur employeur indiquant "les tranches horaires d'arrivée et de départ" de leur lieu de travail. C'est à l'employeur de la remettre au salarié, dûment complétée et signée. Ci-dessous le modèle d'attestation employeur valable à compter du lundi 11 mai.

Certifie que : • les déplacements de la personne ci-après ne peuvent être différés ou sont indispensables à l'exercice d'activités professionnelles ne pouvant être organisées sous forme de télétravail (au sens du 1er du 2e alinéa de l'article 1er du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19) ; • ces déplacements nécessitent sa présence dans les transports en commun entre 06 h 30 et 09 h 30, et entre 16 h 00 et 19 h 00 ; • l'heure d'arrivée de la personne ci-après sur son lieu d'activité professionnelle est prévue : □ entre 6 h 30 et 7 h 30 □ entre 7 h 30 et 8 h 30 □ entre 8 h 30 et 9 h 30 □ après 09 h 30 • l'heure de départ de la personne ci-après de son lieu d'activité professionnelle est prévue : □ avant 16 h 00 □ entre 16 h 00 et 17 h 00 □ entre 17 h 00 et 18 h 00 □ entre 18 h 00 et 19 h 00

Télécharger le PDF Télécharger le Word

Les autres voyageurs désireux d'emprunter les transports en commun franciliens de 6h30 à 9h30 et de 16h00 à 19h00 doivent remplir une auto-attestation et invoquer un ou plusieurs motifs impérieux. Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions listées dans le modèle doivent se munir, s'il y a lieu, d'un document permettant de justifier le motif du déplacement.

ATTESTATION DEROGATOIRE USAGE DES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS EN ILE-DE-FRANCE

DE 06 h 30 à 09 h 30 et de 16 h 00 à 19 h 00



Je soussigné(e),

Mme / M. : :

Né(e) le :

A :

Demeurant :

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case)

□ Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et

déplacements professionnels non susceptibles d'être différés pour les travailleurs non salariés ;

□ Trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est

scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des

examens ou des concours ;

□ Déplacements pour consultations et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à

proximité du domicile ;

□ Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour

la garde d'enfants ;

□ Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie

nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative

ou l'autorité judiciaire ;

□ Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de

l'autorité judiciaire ;

□ Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de

l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise.

Fait à :

le :

(signature)