Prime bac 2023 : ce que vous allez toucher selon votre banque et votre mention

PRIME BAC 2023. Comme chaque année, votre banque propose peut-être une prime aux étudiants ayant décrochés leur baccalauréat. Son montant dépend de la mention assez bien, bien ou très bien que vous avez obtenu. Boursorama, Crédit agricole, Banque populaire, Caisse d'épargne, Île-de-France ... Combien allez-vous toucher ?

[Mise à jour du vendredi 7 juillet 2023 à 06h00] Une bonne nouvelle peut en amener une autre. Alors qu'environ 718 000 lycéens ont découvert leurs résultats du baccalauréat, certains auront le plaisir d'apprendre trois excellentes nouvelles. La première - et la principale - celle d'un diplôme obtenue après de longues années d'études dans le cycle secondaire. A cela, peut également s'ajouter la joie d'avoir une mention : assez bien, bien ou très bien. Et enfin, parmi ceux-là, certains bacheliers auront le bonheur de toucher la prime bac 2023. En effet, comme chaque année, votre banque peut vous verser une somme, plus ou moins conséquente, en fonction de la mention que vous avez obtenu au bac. Dans la plupart des cas, pour obtenir cette prime bac, vous devez présenter à votre banque votre relevé de notes affichant votre mention. Il est également possible pour un nouveau bachelier de percevoir une prime de la part d'une collectivité territoriale, notamment la région.

Quelle prime bac chez Boursorama ?

Chez Boursorama la prime bac s'élève à 80 euros pour les nouveaux bacheliers qui ouvrent un compte bancaire au sein de l'établissement.

Quelle prime bac au Crédit agricole ?

Le Crédit agricole est composé de plusieurs entités régionales, dont certaines ont pu proposer une prime pour l'obtention du baccalauréat. En général, les primes vont de 50 euros pour une mention assez bien à 250 euros pour une mention très bien.

Quelle prime bac à la Banque populaire ?

A la Banque populaire, le montant de la prime bac est de 25 euros pour une mention assez bien, 50 euros pour une mention bien, et 100 euros pour une mention très bien. Il est également possible de toucher 15 euros si vous obtenez votre bac, même sans mention.

Quelle prime bac au CIC et à la Caisse d'épargne ?

En 2023, ces deux banques ont renouvelé leur traditionnelle opération de prime bac à destination des lycéens qui ont obtenu leur baccalauréat avec mention. Voici les montants que les nouveaux bacheliers peuvent toucher :

Pour une mention assez bien : 40 euros

Pour une mention bien : 80 euros

Pour une mention très Bien : 160 euros

Quelle prime bac à la BNP Paribas ?

BNP Paribas propose une prime bac de 80 euros et 3 ans de gratuité sur la carte bancaire pour les étudiants âgés de moins de 30 ans.

Quelle prime bac à la Société générale ?

La Société générale offre une prime bac de 80 euros à l'ouverture d'un compte bancaire de l'offre Sobrio ou Jazz. Elles comprennent un compte, une carte et une assurance, et ce, quelle que soit la mention obtenue au bac.

Nouveaux bacheliers, pensez également à "la bourse au mérite". Ce dispositif remplace la prime bac. Son montant s'élève à 900 euros. Pour en bénéficier, vous devez remplir trois conditions :

Avoir déposé un dossier social étudiant éligible à la bourse étudiant sur critères sociaux.

Avoir obtenu une mention Très bien au baccalauréat.

Intégrer un établissement supérieur à la rentrée universitaire.

Si votre dossier social étudiant (DSE) est accepté, vous n'avez pas d'autres démarches à effectuer. Le rectorat transmet directement au Crous la liste des bacheliers ayant obtenu une mention très bien. Le Crous vous informera si vous pouvez bénéficier de cette aide au mérite d'un montant annuel de 900 euros, versée en neuf mensualités de 100 euros au cours de l'année scolaire qui suit.

Quelle prime bac peut proposer votre région ? Île-de-France

Votre municipalité, votre département ou votre région peut également vous apporter une aide financière non négligeable pour la suite de vos études. Les conditions d'attribution et les montants de cette prime bac peuvent différer selon la collectivité territoriale dont vous dépendez. Voici, à titre d'exemple, différentes primes bac dont les nouveaux bacheliers peuvent bénéficier :