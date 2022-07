Prime bac : quel banque propose le plus en 2022 ?

Prime Bac 2022. Vers quelle banque se tourner pour bénéficier de la meilleure prime ? Quelles sont les conditions pour en profiter ? Le JDN fait le point sur les offres faites aux bacheliers.

[Mise à jour du vendredi 8 juillet 2022 à 17h18] Vous venez d'obtenir votre bac ? Sachez que certaines banques vous proposent jusqu'à 160 euros de prime moyennant l'ouverture d'un compte.

Quelle prime bac chez HSBC ?

HSBC ne propose pas de prime aux bacheliers. La banque dispose cependant d'une offre de bienvenue dédiée aux étudiants âgés de 18 à 28 ans inscrits en écoles partenaires : 80 euros de carte cadeau leur sont versés pour toute ouverture de compte jusqu'au 31 décembre 2022.

Quelle prime bac au Crédit agricole ?

Le Crédit agricole est composé de plusieurs entités régionales, dont certaines ont pu proposer une prime pour l'obtention du baccalauréat. A ce stade, aucune d'entre elles n'a dévoilé de dispositif pour cette année.

Quelle prime bac à la Caisse d'Epargne ?

La Caisse d'Epargne ne propose pas de prime pour les bacheliers à proprement parler mais de nombreuses formules jeunes pour ses clients âgés de 18 à 28 ans.

Quelle prime bac à la Banque postale ?

Qu'ils aient obtenu, ou non, une mention, la Banque postale n'offre pas de prime aux bacheliers.

Quelle prime bac à la Banque populaire ?

A la Banque populaire, le montant de la prime bac varie selon les entités régionales. La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne verse par exemple 50 euros à tous les nouveaux bacheliers, avec ou sans mention.

Quelle prime bac à la Société générale ?

La Société générale offre une prime de 80 euros à tous ses clients de l'offre Sobrio ou Jazz ayant obtenu leur bac, avec ou sans mention, en 2022. L'offre est valable jusqu'au 17 septembre 2022.

Pour les non-clients, la Société générale propose une gratification de 80 euros à l'ouverture d'un compte bancaire de l'offre Sobrio ou Jazz. Cette formule, valable jusqu'à fin octobre 2022, comprend un compte, une carte et une assurance, et ce, quelle que soit la mention obtenue au bac. Pour en savoir plus au sujet de ces offres, rendez-vous sur le site de l'établissement bancaire.

Quelle prime bac à la BNP Paribas ?

BNP Paribas propose une offre équivalente à celle de la Société générale, que vous ayez obtenu le bac avec ou sans mention. Une prime de 80 euros était attribuée dès l'ouverture d'un compte bancaire l'an dernier.

Quelle prime bac au CIC ?

En 2022, la banque renouvelle sa traditionnelle opération de prime pour l'obtention du baccalauréat avec mention. Voici ce que les bacheliers peuvent espérer percevoir :

Pour une mention Assez bien : 40 euros

Pour une mention Bien : 80 euros

Pour une mention Très Bien : 160 euros

Sur son site Internet, CIC précise que "compte [un livret d'épargne CIC, ndlr] et carte sont offerts pendant 1 an. La récompense bac CIC vous sera versée sur un livret d'épargne ouvert au CIC, pour mettre de l'argent de côté, que vous pourrez utiliser au gré de vos envies, précise-t-on. Comment l'obtenir ? Après avoir décroché votre mention, il vous faudra présenter un simple relevé de notes à votre conseiller, pour attester de votre réussite." L'offre est valable jusqu'au 30 septembre 2022.

Quelle prime bac chez LCL ?

LCL n'offre pas de coup de pouce particulier pour ses clients ayant obtenu le baccalauréat, avec ou sans mention.

Nouveaux bacheliers, pensez également à l'aide au mérite : elle s'élève à 900 euros. Pour en bénéficier, vous devez remplir trois conditions :

Avoir déposé un dossier social étudiant éligible à la bourse étudiant sur critères sociaux.

Avoir obtenu une mention Très bien au baccalauréat.

Intégrer un établissement supérieur à la rentrée universitaire.

"Si votre dossier social étudiant (DSE) est accepté, vous n'avez pas d'autre démarche à effectuer, souligne le site Service public. Le rectorat transmet directement au Crous la liste des bacheliers ayant obtenu une mention Très bien. Le Crous vous informera si vous pouvez bénéficier de cette aide au mérite d'un montant annuel de 900 €." Tournez-vous aussi vers votre municipalité ou votre région. Certaines communes (Montrouge, dans les Hauts-de-Seine, notamment) sont susceptibles de verser des aides financières aux bacheliers méritants.