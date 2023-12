Instagram et Messenger suppriment en douce une option dédiée aux utilisateurs

L'annonce, particulièrement discrète, constitue un véritable retour en arrière pour les utilisateurs des deux plateformes.

La nouvelle n'a pas fait beaucoup de bruit. Il faut dire que Meta est resté très discret. Le groupe, propriétaire d'Instagram, Messenger, Facebook et WhatsApp, a pourtant dévoilé une annonce qui va impacter les utilisateurs des deux premières plateformes citées. Pas de communiqué de presse mais simplement une simple mise à jour d'une page d'assistance, d'après les médias américains Techcrunch et 9to5Google. Pourtant, Instagram et Messenger comptent respectivement 1,2 milliard et 999 millions d'utilisateurs.

Si Meta a fait preuve de discrétion, c'est parce que la nouvelle risque de ne pas ravir une partie de ses utilisateurs. Cette nouvelle est d'autant plus surprenante car elle constitue un retour en arrière pour le groupe de Mark Zuckerberg.

En effet, en novembre 2020, Meta annonçait une nouvelle fonction : l'uniformisation de Messenger avec la messagerie d'Instagram. Par exemple, sur sa messagerie Instagram, un internaute peut accéder directement à une conversation qu'il partage avec un autre internaute sur Messenger. Depuis l'une ou l'autre application, il est possible de rester en contact avec ses amis Facebook et ses contacts Instagram (à condition d'avoir installé la mise à jour nécessaire). L'interopérabilité fonctionne même si les utilisateurs d'Instagram n'ont pas de compte Facebook.

Trois ans plus tard, Meta fait donc volte-face et annonce, d'après 9to5Google, que le chat inter-applications ne sera plus disponible à partir de "mi-décembre 2023". Une fois la fonctionnalité désactivée, il ne sera plus possible de démarrer de nouvelles conversations ou appels avec des comptes Facebook depuis Instagram (et inversement). Par ailleurs, toutes les discussions qui ont réuni les deux plateformes passeront en lecture seule.

Cette décision de Meta interroge. Et son timing encore plus. En effet, le règlement sur les marchés numériques (DMA), initié par l'Union européenne, impose aux géants du numérique, dont Meta, un certain nombre d'obligations. Parmi elles, assurer l'interopérabilité entre les plateformes de messagerie à partir de mars 2024.

Dans ce contexte, voir Meta mettre fin à la compatibilité de deux de ses plateformes de messagerie phares peut surprendre. A moins que le groupe retire dans un premier temps cette fonctionnalité pour mieux préparer une interopérabilité plus large et conforme au DMA ? On en saura sans doute plus dans les prochains jours. Pour rappel, la Commission européenne avait désigné quatre services de Meta comme contrôleur d'accès (et donc comme soumis au DMA) : Facebook et Instagram dans la catégorie "réseau social" et Messenger et WhatsApp dans la catégorie "messagerie".