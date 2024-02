Les punchlines de CNews : Praud, Hanouna... ils se déchaînent contre le Conseil d'Etat

Cnew est dans le collimateur du Conseil d'Etat. La contre-attaque des stars du groupe Bolloré s'organise.

Il n'a pas fallu longtemps pour que les têtes d'affiche du groupe Bolloré s'emportent contre la décision du Conseil d'Etat. Saisi par Reporters sans frontières, l'institution a demandé à l'Arcom (le gendarme de l'audiovisuel français) de prendre en compte "les interventions de l'ensemble des participants aux programmes diffusés, y compris les chroniqueurs, animateurs et invités", pour juger du "respect par CNews de ses obligations en matière de pluralisme et d'indépendance de l'information".

Premier à tirer, l'animateur phare de CNews, Pascal Praud, a demandé à Christophe Deloire (secrétaire général de Reporters sans Frontières) : "Je vais vous poser une question. Quand madame Binet, Sophie Binet, voit un micro de CNews et qu'elle refuse de parler, je fais comment ? Quand j'invite Sandrine Rousseau tous les jours et qu'elle ne vient pas, je fais comment ? Et quand j'invite Jean-Luc Mélenchon et qu'il ne vient pas, je fais comment ?" Et d'enchaîner : "Ces gens-là ne veulent pas venir parce qu'ils ne veulent pas parler à Eric Naulleau ou à Charlotte d'Ornellas. Ils refusent la conversation. Et vous m'accusez, moi, d'un manque de pluralisme ? Ne parlez pas de pluralisme, s'il vous plaît. Ne parlez pas de démocratie et ne donnez pas de leçons".

Star de C8, une autre chaîne de la maison (groupe Canal+, propriété de Vincent Bolloré), Cyril Hanouna n'a pas été en reste dans TPMP : " La liberté d'expression s'arrête quand on n'est pas d'accord avec eux. Si vous n'êtes pas dans les rails, forcément ils essayent de vous trouver des poux dans la tête et de vous mettre de côté". Autre saillie : "Ce qui dérange, c'est le succès de C8 et CNews [...] Ils voient aussi que c'est une autre façon de penser". "CNews est en train de devenir aussi la première chaîne d'information donc ça veut dire qu'ils insultent le public. Comme la plupart des institutions, la plupart des donneurs de leçons, ils n'aiment pas qu'on ne pense pas comme eux. [...] C'est une décision de dictature de la pensée. Quand on voit ça, la liberté d'expression est en danger en France."

Pour lui, toute cette histoire n'est pas un hasard. "Ce sont les autres chaînes qui font du lobbying, c'est le groupe France Télévisions, TF1, peut-être le groupe M6. " Des concurrents qui veulent "tuer les deux chaînes" pour ensuite "récupérer les talents comme Jean-Marc Morandini, Pascal Praud, Laurence Ferrari, Sonia Mabrouk".

Et ce n'est que le début. Le Conseil d'Etat a donné 6 mois à l'Arcom pour étudier si CNews respecte bien ses obligations. Et son avis ne sera pas anodin. Les autorisations d'émettre de C8 et CNews prennent fin dans un an pour le premier (février 2025) et un an et demi pour le deuxième (août 2025). Elle pèsera donc de tout son poids lorsqu'il s'agira de décider si ces chaînes pourront continuer d'émettre, ou devront disparaître de la TNT. La guerre entre pro et anti-groupe Bolloré ne fait que débuter.