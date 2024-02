En repérant ces signes autour de votre logement vous éviterez de vous faire cambrioler

Les cambriolages se multiplient en France avec une hausse de 14% enregistrée entre 2022 et 2024. Certains signes permettent de les prévenir pour mieux s'en protéger.

Avec plus de 200 000 cambriolages en 2023 selon les chiffres officiels, soit près d'un toutes les trois minutes, la France enregistre une augmentation record des vols de 14% en deux ans. Face à cette explosion, les autorités peinent à endiguer le phénomène, notamment dans les départements les plus touchés que sont Paris, la Gironde et les Bouches-du-Rhône.

Contrairement aux idées reçues, les cambriolages ont majoritairement lieu en plein jour plutôt que la nuit. D'après la société de sécurité Verisure, 7 cambriolages sur 10 sont perpétrés en journée, principalement entre 14h et 17h, au moment où les habitants sont au travail ou à l'école pour chercher leurs enfants. Car les voleurs observent souvent les routines quotidiennes de leurs victimes avant de passer à l'acte. C'est précisément ce temps de préparation qui permet aux habitants ciblés d'être attentifs aux signes alertant sur un futur cambriolage. Voici les sept principaux :

Des cambriolages signalés dans le quartier. Une étude de l'observatoire national de la délinquance et des réponses pénales indique que le risque de cambriolage est multiplié par trois lorsque des infractions ont eu lieu récemment dans les environs.

La réception de courriers ou de colis déjà ouverts. Il s'agit d'une technique utilisée par les malfaiteurs pour glaner des informations personnelles sur les résidents (adresse, nom, données bancaires, etc.). L'une des variantes de cette technique est la fouille des poubelles.

La multiplication de prospectus et de publicités dans la boîte aux lettres. Les cambrioleurs vérifient si le courrier s'accumule ou non pour savoir si le logement est occupé.

Le démarchage à domicile par de faux agents commerciaux ou démarcheurs, qui profitent de la visite pour étudier les lieux et repérer les objets de valeur. Il est essentiel de ne pas ouvrir la porte de chez soi sans avoir pu vérifier l'identité du visiteur.

Des marquages à la craie ou au feutre sur les murs, portes ou boîtes aux lettres. Il peut s'agir de signes de complices indiquant les cibles faciles.

La présence de petits cailloux, bouts de scotch ou cheveux dans l'encadrement de la porte. Ils sont posés par les cambrioleurs pour vérifier si quelqu'un entre et sort du logement.

Des appels étranges. Les cambrioleurs peuvent appeler sous divers prétextes pour se renseigner sur les heures de présence des habitants, le niveau de sécurisation de leur logement…

D'après les statistiques du ministère de l'Intérieur, certains types de logements sont plus exposés aux cambriolages. Les maisons individuelles en milieu urbain sont particulièrement visées, car l'accès y est plus facile qu'en appartement. Les personnes seules, notamment les personnes âgées, sont des proies de choix en raison de leur vulnérabilité. Enfin, les ménages aisés, comme les cadres supérieurs, attirent les convoitises par le butin potentiellement plus important. Quoiqu'il en soit, restez attentifs !