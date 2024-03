Cette nouvelle option d'Instagram va ravir les utilisateurs, surtout ceux qui vont trop vite

Le réseau social qui permet aux utilisateurs de partager leurs moments de vie en photo s'enrichit de plusieurs nouvelles fonctionnalités, dont une qui devrait particulièrement faire fureur.

Instagram, l'un des réseaux sociaux préférés au monde, ne cesse d'innover pour améliorer l'expérience de ses utilisateurs. Et beaucoup d'entre eux vont être ravis d'apprendre les dernières nouveautés qui viennent d'être dévoilées.

Pour rappel, Instagram c'est LA plateforme incontournable pour partager des photos et des vidéos avec ses amis. Lancé en 2010, le réseau compte aujourd'hui plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs chaque mois dans le monde. Son succès fulgurant s'explique par sa simplicité d'utilisation et ses filtres créatifs qui permettent à chacun de sublimer ses clichés en quelques clics.

Mais Instagram ne se repose pas sur ses lauriers et cherche constamment à se renouveler pour coller aux attentes des utilisateurs, en particulier les plus jeunes. Parmi les dernières innovations, on note par exemple la possibilité de créer des Reels, ces courtes vidéos dynamiques sur le modèle de TikTok. Les stories éphémères et les lives sont aussi des fonctionnalités très appréciées.

Mais ce n'est pas tout, loin de là ! Instagram vient d'annoncer de nouvelles options appréciables pour améliorer encore plus l'application mobile. Déjà, il sera possible de choisir différents thèmes pour personnaliser ses conversations : romantique avec des cœurs, fun avec des sucettes ou même inspiré de dessins animés comme Avatar. De quoi mettre de la couleur dans ses échanges !

Autre amélioration attendue : on pourra épingler jusqu'à 3 conversations importantes en haut de sa boîte de réception pour y accéder plus rapidement. Pratique pour garder le fil avec ses BFF. Les utilisateurs auront aussi le choix d'activer ou non les accusés de lecture, globalement ou discussion par discussion, pour plus de confidentialité.

Mais LA nouveauté qui va faire le bonheur des utilisateurs un peu tête en l'air ou qui écrivent trop vite, c'est la possibilité de modifier ses messages pendant 15 minutes après les avoir envoyés ! Fini le stress des fautes de frappe ou des phrases mal formulées, on pourra les corriger tranquillement en maintenant appuyé sur le message. Un petit "modifié" s'affichera alors pour prévenir le destinataire.

Cette fonctionnalité très attendue va certainement éviter bien des quiproquos et des malentendus. Elle est similaire à celle proposée sur iMessage depuis deux ans maintenant. Preuve qu'Instagram a à cœur de suivre les tendances pour faciliter toujours plus la communication entre ses membres.

Alors, vous avez hâte de tester toutes ces nouveautés ? Elles devraient être progressivement déployées ces prochains jours. De quoi rendre votre expérience sur Instagram encore plus fun et personnalisée. A vos smartphones !