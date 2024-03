Spotify augmente ses prix en France à cause d'une nouvelle taxe du gouvernement - personne n'y échappe

Dans un communiqué choc, l'entreprise annonce une augmentation imminente des tarifs d'abonnement Premium pour ses utilisateurs hexagonaux. L'abonnement deviendra le plus cher d'Europe.

Spotify, le géant suédois du streaming musical, vient d'annoncer une augmentation prochaine des tarifs d'abonnement Premium pour ses utilisateurs français. Dans un communiqué détaillé, l'entreprise explique les raisons qui l'ont poussée à prendre cette décision, mettant en lumière les défis auxquels elle est confrontée dans le paysage musical français.

Selon Spotify, cette hausse tarifaire est la conséquence directe d'une nouvelle taxe imposée par le gouvernement français dans le cadre du budget 2024 : la taxe CNM (Centre National de la Musique). Cette taxe, qui vise à financer le CNM, un organisme public chargé de soutenir l'industrie musicale française, sera prélevée directement auprès des services de streaming musical.

Spotify exprime ses inquiétudes quant à l'impact de cette taxe sur ses activités en France. L'entreprise affirme que cette mesure s'apparente à un "double paiement", puisqu'elle reverse déjà une part conséquente de ses revenus aux ayants droit. De plus, Spotify doute de l'efficacité de cette taxe pour soutenir directement les artistes et améliorer l'expérience des auditeurs, craignant qu'elle ne serve qu'à financer les frais administratifs du CNM.

Dans son communiqué, Spotify rappelle son engagement de longue date envers la scène musicale française. La plateforme souligne son rôle crucial dans la promotion et la valorisation du répertoire français, tant sur le territoire national qu'à l'international. En 2022, Spotify a généré près de 225 millions d'euros pour l'industrie de la musique enregistrée en France, soit environ un quart du chiffre d'affaires total du secteur, représentant une augmentation de plus de 200% depuis 2017.

Malgré ses efforts pour réduire ses dépenses, notamment en diminuant son budget marketing destiné aux artistes et son soutien aux festivals de musique français, Spotify affirme que cette nouvelle taxe met en péril sa capacité à opérer de manière pérenne en France. L'entreprise souligne qu'elle ne peut pas absorber ces coûts supplémentaires sans répercussions sur les tarifs d'abonnement.

Ainsi, Spotify annonce que tous ses utilisateurs Premium français verront leur abonnement augmenter dans les semaines et les mois à venir, faisant de la France le pays de l'Union européenne où l'abonnement Spotify Premium est le plus cher. L'entreprise promet de revenir vers ses abonnés français pour leur fournir tous les détails de cette augmentation.

Les arguments avancés par l'entreprise soulèvent des questions légitimes sur l'impact de la taxe CNM et sur l'équilibre délicat entre le soutien à l'industrie musicale française, la juste rémunération des artistes et la viabilité économique des plateformes de streaming. Alors que Spotify se prépare à augmenter ses tarifs en France, il reste à voir comment les différents acteurs du secteur - artistes, labels, plateformes de streaming et organismes de soutien - parviendront à trouver un équilibre pérenne et équitable pour tous.