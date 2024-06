Cet employé de la SNCF explique pourquoi il faut désormais emporter un cadenas dans le train

Sur le réseau social X (ex Twitter), un conducteur de TGV a partagé une photo montrant toute l'utilité d'emporter un cadenas dans le train...

Avec l'évolution des trains et de nombreuses rames à deux étages, les voyageurs en France sont confrontés à un nouveau défi : trouver de la place pour leurs bagages. En effet, dans de nombreux trains modernes, les traditionnels porte-bagages situés au-dessus des sièges tendent à diminuer en taille, voire à disparaître complètement. Face à ce constat, un employé de la SNCF donne un précieux conseil sur le réseau social X (ex Twitter).

Pour rappel, la SNCF a décidé de limiter le nombre de bagages autorisés par voyageur. Si auparavant, être capable de porter l'ensemble de ses bagages seul et en une seule fois définissait la limite à ne pas dépasser, des règles plus contraignantes existent dorénavant dans certains trains. En effet, le nombre de valises se limite à deux et des dimensions sont imposées sur le réseau de trains intercités, Inoui et Ouigo.

Devant la disparition des porte-bagages, les voyageurs n'ont alors d'autre choix que de se rabattre sur les espaces de rangement communs, généralement situés en bout de voiture ou au milieu des wagons. Cette concentration des bagages dans des zones dédiées mais éloignées des passagers pose un réel problème de sécurité. En effet, une fois installé à sa place, le voyageur n'a plus de visibilité sur ses effets personnels. Un contexte propice aux vols, comme le confirment de nombreux témoignages de victimes sur les réseaux sociaux.

Pour se prémunir contre ce risque, un conducteur de TGV détenteur du compte @MCparis19 sur X a partagé une photo de valises prises dans le train. Il montre ainsi qu'un cadenas et un câble antivol (une élingue) sont particulièrement utiles pour éviter les vols. Ils servent à relier la poignée de la valise aux barres métalliques présentes dans les espaces dédiés aux bagages. Une fois verrouillé, ce dispositif empêche quiconque de dérober le bagage lors d'un arrêt en gare. A défaut de câble, un antivol de vélo classique peut aussi faire l'affaire.

Par ailleurs, cela permet de résoudre un autre problème que le vol. Le compte d'un autre conducteur de la SNCF, @BB27000, met en avant un autre problème qui prend de l'ampleur, celui du déplacement des valises par d'autres passagers. L'utilisateur @NathBsr raconte qu'une personne a voulu enlever sa valise de l'espace bagages pour y mettre son vélo à la place. Il explique que dans son TGV Hendaye-Paris, le rack au-dessus des sièges était "hyper minimaliste".

Mieux vaut être prudent car la SNCF décline toute responsabilité en cas de vol dans ses trains. De plus, en cas de déplacement de sa valise par quelqu'un d'autre, un risque d'amende existe, car l'entrave à la circulation dans les couloirs rend passible d'une amende de 150 euros. Par ailleurs, il ne faut pas oublier d'étiqueter ses bagages, si cette mesure ne protège pas contre le vol, elle peut éviter les pertes et les signalements de bagages oubliés qui peuvent fortement perturber le trafic.