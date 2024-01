Quatre nouveaux outils majeurs de Shopify pour les commerçants

Pour le Shopify Winter Editions 2024 ce 31 janvier, la plateforme e-commerce annonce de nouveaux outils qui impactent le search, le paiement ou encore les activités B2B des commerçants.

A l'occasion de son événement bi-annuel Shopify Editions, la société canadienne présente ce 31 janvier une série d'outils pour permettre aux commerçants d'améliorer l'ensemble du parcours d'achat des clients finaux. Avec ces nouvelles fonctionnalités, Shopify estime présenter "sa plus grande mise à niveau en 10 ans".

L'une des nouveautés annoncées est l'intégration de la recherche sémantique dans la barre de search. Alors que cette dernière était basée sur la méthode traditionnelle des mots clés, Shopify utilise maintenant l'IA pour mieux cerner l'intention de l'utilisateur et améliorer la pertinence des résultats de recherche. La fonctionnalité Semantic Search est disponible, en avant-première pour les marchands Shopify Plus et Entreprise, sur l'application gratuite Shopify Search & Discovery. Avec celle-ci les commerçants pouvaient déjà créer des filtres personnalisés, modifier des groupes de synonymes ou encore mettre en vedette des produits.

Elargissement de l'offre

Lors de cette édition, la plateforme e-commerce met l'accent sur les outils d'aide à la diversification de l'offre, notamment concernant le développement des activités B2B. Pour cela, Shopify poursuit son exploration du commerce headless dont la particularité est de séparer les services back-end du front-end. Le nouvel outil Headless Storefronts offre aux commerçants Shopify Plus et Entreprise la possibilité de créer des vitrines dédiées à leur clientèle professionnelle avec un front-end entièrement personnalisé. Les vendeurs tiers peuvent également utiliser les API de Shopify pour mettre en place des tarifs spéciaux pour les pros et permettre le paiement au sein de ces "vitrines". Pour compléter ce volet, Shopify annonce des autorisations dédiées aux représentants commerciaux afin qu'ils passent commande et accédent "aux informations cruciales" de leurs clients directement sur la plateforme.

Toujours pour augmenter l'offre des commerçants, le lancement de Shopify Subscriptions permet à tous les vendeurs d'ajouter l'abonnement comme option d'achat de leurs produits. L'application rend possible la création de plusieurs formules d'abonnement avec différentes fréquences et types de remises pour un même produit.

14 nouvelles API pour le paiement

Dans sa volonté d'améliorer l'ensemble du parcours d'achat, la marketplace ajoute 14 nouvelles API à son système de paiement grâce à sa suite d'outils avancés Checkout Extensibility. Avec cette dernière, les marques et développeurs Shopify Plus ont la possibilité de personnaliser des pages de paiement, de remerciement et de statut de commande. Elles peuvent ajouter des applications sur ces pages, comme une application de suggestion d'articles au moment de la récapitulation de la commande pour augmenter le panier lors du paiement.

Afin que tous les commerçants puissent mesurer la performance du contenu dynamique chargé sur leurs vitrines, Shopify a remodelé leur tableau de bord. La nouvelle version intègre trois indicateurs de l'expérience client digitale : la vitesse de chargement, l'interactivité et la stabilité visuelle.