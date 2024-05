Mirakl dope son outil de digitalisation du catalogue avec l'IA générative

La licorne française promet de réduire le temps d'intégration du catalogue sur les plateformes de trois mois à une journée.

A l'occasion de son sommet annuel ce 28 juin, Mirakl dévoile son nouvel outil de digitalisation des catalogues produits pour les marketplaces : Catalog Transformer. Avec sa technologie AMI (Artificial Mirakl Intelligence) reposant sur les modèles d'IA générative de Mistral et Open AI, la licorne française entend réduire le temps d'intégration du catalogue sur les plateformes de trois mois (manuellement, ndlr) à une journée.

Des fiches produits optimisées

"Quand vous êtes vendeur tier sur plusieurs marketplaces, il faut systématiquement que vous adaptiez la nomenclature de votre catalogue à celle du site sur lequel vous vendez", rappelle Nagi Letaifa, le CTO de Mirakl. Concrètement, une table en bois peut être attribuée à la catégorie "tables design" comme à la catégorie "style scandinave" en fonction de la plateforme. Une problématique que l'opérateur de 150 marketplaces, s'est déjà attelé à résoudre avec un premier outil : MCM (Mirakl Catalog Manager). Ce dernier suggérait, à l'aide d'une IA, la catégorisation des fiches produits.

Fiche produit complétée par Catalog Transformer. © Mirakl

Mais avec l'intégration de l'IA générative, Mirakl va plus loin. La fonctionnalité complète et corrige automatiquement les fiches produit quand des informations, comme la taille ou la composition, sont manquantes ou inexactes. "La complétude de ces fiches fait également partie des sujets portés par le DSA", rappelle Nagi Letaifa. Au-delà des questions réglementaires, Catalog Transformer répond aussi à des enjeux business selon le CTO : "La solution propose la traduction automatique de tous les éléments de la fiche produit et une optimisation du SEO, expose-t-il. Une ETI française n'est plus contrainte de se limiter à vendre sur des marketplaces françaises et elle vendra mieux". Le gain de temps que permet l'automatisation de la digitalisation du catalogue représente aussi des ventes supplémentaires significatives selon Mirakl.

Présenté en version bêta, Catalog Transformer sera accesble aux 100 000 vendeurs de Mirakl Connect "courant 2024".