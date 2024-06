Veeton lève 2 millions d'euros pour développer son IA dédiée au secteur de la mode

La jeune start-up française s'apprête à développer son troisième modèle d'IA générative pour créer des visuels de fiches produit sur les sites e-commerce de mode.

"Photographie de mode sans séance photo", peut-on lire sur le site Internet de Veeton. Créée en 2023, la start-up veut proposer aux e-commerces de mode un générateur d'images à base d'IA générative pour considérablement réduire les coûts qu'engendre la création de visuels avec shooting photo. Pour perfectionner son modèle d'IA générative, Veeton annonce ce 6 juin une levée de 2 millions d'euros menée par Founders Future et Armilar Venture aux côtés de l'hyperactif Kima Ventures et quelques business angels tels que Julien Chaumond (Hugging Face) ou Xavier Court (Veepee).

Relever le défi de l'IA dans la mode

Le potentiel est aussi grand que le produit est difficile à développer. L'IA générative a tendance à prendre beaucoup de liberté et à déformer les propriétés du produit quand il s'agit de générer à partir d'une photo du vêtement à plat une image où il habille le corps d'un mannequin. Tout l'enjeu est d'avoir une maîtrise fine de l'orchestration des modèles. Avant Veeton, d'autres start-up à l'instar de Veesual ont tenté de développer de l'essayage virtuel à base de ces architectures d'IA générative. Aujourd'hui, Veesual s'est tournée vers la technologie du machine et du deep learning pour éviter ces problèmes d'hallucinations.

Veeton est "convaincu de sa capacité à pouvoir résoudre ce problème avec une grande maitrise des modèles", affirme Flore Lestrade, la CEO. La diplômée d'HEC de 25 ans tend à commercialiser un produit scalable : "Notre objectif est à terme de mettre à disposition une plateforme où nos clients choisissent le mannequin, téléchargent leurs photos produit, et génèrent automatiquement leur visuel final." Veeton, créé par Flore Lestrade avec deux diplômés de Polytechnique, Tristan François et Christian Kotait, a déjà développé deux premières versions de son générateur d'images en utilisant un modèle de fondation (Stable diffusion) personnalisé associé à des modèles propriétaires.

Plateforme Veeton. © Veeton

Les 2 millions d'euros levés doivent permettre des recrutements et d'investir dans la R&D pour que la troisième version du modèle voie le jour d'ici fin 2024. En plus des fonds, ce développement nécessite également de grands moyens d'infrastructure et de puissance de calcul. Pour cela, la start-up est soutenue par l'Inria et par l'infrastructure de recherche GENCI avec un accès à son supercalculateur Jean Zay pendant les deux prochaines années. "Nous avons aussi la chance de travailler avec des grands groupes depuis le début qui nous fournissent en images, et avec lesquelles nous avons fait plusieurs AB tests", ajoute Flore Lestrade. Selon le calendrier de Veeton, le produit pourrait être commercialisé dès 2025.