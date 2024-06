Amazon rejoint le club des entreprises valorisées plus de 2 000 milliards de dollars

Amazon franchit un nouveau cap en atteignant une capitalisation boursière de 2 000 milliards de dollars, rejoignant les géants technologiques comme Apple et Microsoft.

Amazon, le géant de la technologie et du commerce en ligne, a récemment franchi une étape significative en atteignant une capitalisation boursière de 2 000 milliards de dollars. Cette réalisation place Amazon aux côtés des titans de la technologie tels qu'Apple, Microsoft et Alphabet.

Les moteurs de la croissance d'Amazon

Depuis le début de l'année, les actions d'Amazon ont grimpé de 27,5%, en grande partie grâce à l'enthousiasme des investisseurs pour l'intelligence artificielle (IA). " Nos clients AWS sont très enthousiastes à l'idée d'utiliser l'IA générative pour transformer leurs expériences client et leurs entreprises [...] " déclarait Andy Jassy, PDG d'Amazon, en avril lors de la présentation des résultats trimestriels.

Une tendance qui profite à Amazon. En avril, Amazon Web Services (AWS) a rapporté 25 milliards de dollars, soit une croissance de 17 % par rapport à l'année précédente. Andy Jassy souligne par ailleurs l'importance de l'IA pour la croissance future d'AWS. Cette dernière est une division essentielle pour Amazon, et ses clients utilisent de plus en plus les services d'IA générative qu'elle propose.

Investissements stratégiques dans l'intelligence artificielle

Amazon a en outre réalisé son plus grand investissement dans le secteur de l'IA. La société à ajouté 2,75 milliards de dollars à son investissement initial de 1,25 milliard de dollars dans la start-up d'IA Anthropic. Cette entreprise utilise AWS comme principal fournisseur de cloud pour la recherche sur la sécurité de l'IA et le développement de modèles. "L'IA générative pourrait être la plus grande transformation technologique depuis le cloud, et peut-être même depuis Internet", a écrit Jassy dans une lettre annuelle aux actionnaires, relayée par Quartz. Cette vision montre à quel point Amazon mise sur l'IA pour son avenir.

Amazon a également développé ses propres puces IA, Trainium et Inferentia, utilisées par Anthropic pour construire, entraîner et déployer ses modèles futurs. Cette stratégie permet à Amazon de contrôler et d'optimiser l'ensemble de la chaîne de valeur de l'IA.

Réductions de coûts et optimisation des ressources

En parallèle de ces investissements, Amazon a lancé un programme de réduction des coûts sous la direction de son PDG Andy Jassy. Depuis fin 2022, l'entreprise a licencié plus de 27 000 employés dans diverses divisions, ce qui a contribué à une augmentation des bénéfices au cours des derniers trimestres.

Ces efforts d'optimisation et de restructuration ont permis à Amazon de dégager des bénéfices solides, malgré un environnement économique incertain. La croissance de ses revenus provenant de la publicité et de ses activités de commerce de détail a également renforcé sa position financière.