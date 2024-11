Contentsquare repense sa plateforme… et son business model

​​​​​​​Le spécialiste de l'analyse du comportement utilisateur annonce, ce 7 novembre 2024, une nouvelle plateforme regroupant ses acquisitions des dernières années. L'IA est aussi de la partie.

Un nouveau modèle économique, une plateforme unifiée, des agents IA… Contentsquare se fait une beauté ! A l'occasion de son événement annuel, CX Circle Paris, la licorne française annonce ce jeudi 7 novembre la refonte de sa plateforme. "Pour réellement améliorer la qualité de l'expérience, il faut une vision holistique du comportement utilisateur, estime Jonathan Cherki, CEO de Contentsquare. Nous avons démarré par l'analyse des parcours et des contenus avec l'interaction utilisateur, puis au fur et à mesure, nous avons fait des acquisitions et développé de nouveaux produits mais sans les intégrer systématiquement". La nouvelle offre y remédie, puisqu'elle réunit toutes les solutions de Contentsquare, notamment Heap et Hotjar. "Nous devions centraliser toutes les données pour les exploiter plus efficacement", justifie le CEO.

Des fonctionnalités IA

Et pour l'exploiter efficacement, Contentsquare a investi dans l'IA générative. La plateforme a développé une première couche d'IA, nommée CoPilot, pour automatiser, améliorer les capacités et assister l'utilisateur au quotidien. "Il a accès à un chatbot d'IA générative avec lequel il peut converser pour mieux comprendre et analyser les indicateurs de la plateforme", détaille Jonathan Cherki. De nouvelles fonctionnalités à base d'IA voient également le jour, comme des alertes automatiques en cas de baisse ou de hausse d'un indicateur, des outils de synthétisation d'avis clients et de vidéos de parcours clients. "J'aime particulièrement l'une de nos nouvelles fonctionnalités qui permet de générer une enquête de satisfaction en quelques clics, ajoute le fondateur. L'IA analyse ensuite les résultats du sondage pour faire des recommandations". Toutes ces solutions à base d'IA s'appuient sur différents LLM et sont disponibles dès ce 7 novembre.

Mais la prochaine étape est déjà en marche. "Nous développons des agents IA spécialisés par verticale, confie Jonathan Cherki. A la différence de CoPilot, les agents seront proactifs et prédictifs". Ils seront entrainés sur l'ensemble des données des clients de Contentsquare pour faire des recommandations sur les indicateurs à améliorer. L'atout de ces futurs agents est de prioriser les tâches pour augmenter efficacement la performance du client selon Contentsquare.

Un modèle à la carte

Si Contentsquare a repensé sa plateforme, c'est aussi pour chercher une nouvelle croissance. "Hotjar adressait principalement les petites entreprises, Contentsquare les grands comptes et Heap le mid-market, résume le CEO. En réunissant les trois sur une seule plateforme, nous changeons de modèle vers du freemium pour permettre à tous un accès gratuit à une base de fonctionnalités". Seront suggérés aux clients d'autres outils qu'ils pourront tester gratuitement avant de payer pour les conserver. Contentsquare bascule ainsi vers un modèle à la carte pour ses plus de 2 000 clients grand compte (70% de l'activité), 10 000 clients mid-market et plus d'un million de petites entreprises. "Avec ce business model, le but est de s'industrialiser à grande échelle avec une offre modulable pour tous les sites", poursuit Jonathan Cherki.

Contentsquare profite aussi de son événement pour annoncer la possibilité de connecter la plateforme à d'autres outils comme Snowflake, AWS et Microsoft. "Nous pensons que dans deux ans les sites seront totalement personnalisés : les prix, les produits, les résultats de recherche, tout sera adapté et anticipé en fonction de la navigation du consommateur. Et pour le faire, il faut que toute les données Contentsquare soient connectées à l'écosystème de technologie du client", conclut Jonathan Cherki.