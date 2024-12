SEO : les mots-clés qui ont la côte en e-commerce pour Noël

Alors que le mois le plus rémunérateur de l'année est bien entamé, les marchands bataillent pour se positionner sur les mots-clés les plus populaires. Voici le top 10 des requêtes par catégorie pour Noël.

Le compte à rebours des cadeaux de Noël est lancé pour les consommateurs. Une occasion rêvée d'acquérir de nouveaux clients en e-commerce qui se sont positionnés sur les bonnes requêtes SEO. Pour le JDN, Semrush dévoile les mots-clés qui ont le plus progressé sur le dernier mois avant Noël en France.

⟳ Catégorie reine pour Noël, la mode voit les requêtes s'envoler pour les fêtes. Au-delà d'offrir des cadeaux, les Français ont besoin de s'habiller pour ces occasions. La requête "Robes à paillettes" en progression de 124% entre octobre et novembre 2024 en est l'illustration parfaite. Parmi le top 10 des mots-clés en hausse sur la catégorie, "bague", "boucles d'oreilles" et "pull" sont celles qui enregistrent le plus grand nombre de recherches. En novembre 2024, il atteint 165 000 sur ces trois mots clés, soit une croissance de 82 et 50% par rapport à octobre. Mais attention de ne pas se contenter de surfer sur ces tendances : pour se démarquer, les marchands doivent miser sur des déclinaisons long tail, comme "pull col roulé chaud" ou "boucles d'oreilles en acier inoxydable". De quoi répondre à des intentions plus qualifiées.

Le Dyson Airwrap sera incontestablement un bestseller sur les marketplaces high-tech pour Noël 2024. Avec un taux de croissance mensuel de 123% en novembre, le mot-clé atteint les 301 000 requêtes sur le mois. Une véritable performance pour une recherche aussi resserrée. En comparaison l'Apple Watch atteint 135 000 recherches (+123%) au mois de novembre. Il est intéressant de noter qu'au sein de ce top 10, trois marques se distinguent : Apple, Dyson et Samsung. Reste à voir quels seront les sites les mieux référencés avec le meilleur prix sur ces produits stars...

Une fois les quatre mots-clés génériques passés en revue, la catégorie beauté se comporte comme le secteur high-tech : les requêtes renvoient vers des références spécifiques chez des marques. La grande gagnante étant l'huile Gisou, très populaire sur les réseaux sociaux, qui progresse de 83% pour atteindre 9 900 requêtes au mois de novembre 2024.

Sans surprise le mots-clés "décoration table Noël" fait le plein au mois de novembre avec 8 100 requêtes. En parallèle, les théières en fonte (6 600 requêtes), les plaids en laine (5 400) et les bougies parfumées (9 900) pourraient se retrouver sous le sapin à Noël. Là encore, les vendeurs doivent réfléchir à des requêtes souvent associées à ces mots-clés populaires.

Là est tout l'enjeu pour les marchands : se positionner sur des requêtes plus longues et qualifiées. Certes, le volume de recherche sera moindre, mais l'intention d'achat des consommateurs sera forte. Et la concurrence sera moins rude que sur les mots-clés à fort trafic.