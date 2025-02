E-commerce : la vente de produits se refait (enfin) une beauté en 2024

L'e-commerce atteint 175,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024, une hausse de 9,6% par rapport à 2023. Les ventes de produits signent leur retour à la croissance avec un niveau équivalent à 2021.

Ce jeudi 13 février, la Fevad sonne sa grand-messe annuelle pour le bilan 2024 du e-commerce après une année marquée par l'instabilité économique. Malgré un contexte politique peu favorable aux affaires, la baisse de l'inflation (+2% contre 4,9% en 2023) a encouragé les Français à consommer de nouveau au second semestre. Ainsi, la vente de produits bondit de 6% en 2024, après deux années de repli (-1,8% en 2023 et -7% en 2022).

Le chiffre d'affaires du e-commerce, produits et services réunis, atteint 175,3 milliards d'euros en 2024, soit une augmentation de 9,6% sur un an. Une croissance légèrement en deçà des 10,5% enregistrés en 2023, notamment due au ralentissement de l'inflation et d'une croissance freinée de services (62% du marché). Générant 108,4 milliards d'euros de revenus, la vente de services croit de 12% en 2024 (vs 20% un an plus tôt). De son côté, les produits atteignent 66,9 milliards d'euros (+6%), une valeur équivalente au niveau de 2021. Les e-commerçants peuvent enfin souffler.

Une bouffée d'air frais qui se traduit par une hausse de 10% du nombre de transactions avec un panier à 68 euros. En moyenne, les cyberacheteurs consomment une fois par semaine sur internet pour un montant annuel de 4 216 euros. Pour les sites leaders (panel iCE 100 de la Fevad) la marche franchie est moins grande avec +2% de ventes en 2024.

La mode sort la tête de l'eau

Cette année encore la beauté tire la croissance au sein du panel avec une hausse de 4% des volumes de ventes. Au total, entre 2019 et 2024, la catégorie a cru de 41%. L'influence grandissante des réseaux sociaux dans les comportements d'achat n'est pas étrangère au phénomène. Selon l'étude "State of Influence Beauté 2024" mené par Traackr, les vues des vidéos autour de la beauté ont bondi de 68% sur Instagram en un an.

Les marketplaces et les loisirs (sport, jardinage & bricolage) restent stable, à respectivement +2% et +1% sur un an. L'alimentaire, qui a connu de belles années, se stabilise aussi à +1% en 2024. Ce ralentissement s'explique en partie par la baisse de l'inflation qui gonflait artificiellement les prix.

Derrière ces leaders, la mode et le high-tech remontent la pente. Après deux années de décroissance, la catégorie mode enregistre un volume d'affaires stable (0%). Le high-tech n'en est pas loin avec -1% en 2024. Une nouvelle qui se faisait attendre après les mauvais résultats de 2022 (-19%) et 2023 (-9%). Cependant, la pilule est plus difficile à avaler pour le secteur du meuble qui reste dans le négatif avec un recul des ventes de 6% enregistré en 2024. La Fevad donne comme clés d'explication les parts de marché de la seconde main et la mauvaise santé du marché immobilier. Pour la petite décoration, les plateformes chinoises sont également mises en cause.