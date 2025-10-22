Volta lève 5 millions d'euros de plus pour digitaliser le commerce BtoB

Basée entre Paris et Milan, Volta compte notamment sur ce financement pour accélérer son déploiement commercial en France et en Italie.

Nouveau tour de table pour Volta. La start-up franco-italienne qui développe un logiciel SaaS à destination des grossistes et des distributeurs annonce ce 22 octobre lever 5 millions d'euros auprès de RTP Global, Emblem, Robin Capital et Founders Future.

Mine de rien, cela fait déjà 11 millions d'euros récoltés par Volta en moins d'un an. La start-up, basée entre Paris et Milan, avait déjà bouclé un tour de table de 6 millions d'euros en novembre 2024, seulement quatre mois après son lancement commercial en juillet de la même année.

"Le commerce BtoC a déjà connu sa révolution numérique mais le commerce BtoB a quinze ans de retard. La majorité des acteurs s'appuie encore sur des processus manuels et chronophages", indique Paul Guillemin, CEO et cofondateur. Un constat également partagé par la start-up Djust, qui a levé 7 millions d'euros début octobre, également pour digitaliser le secteur.

Effectif doublé d'ici six mois

Concrètement, Volta a développé un logiciel qui se connecte aux outils de gestion des grossistes et des distributeurs et propose une suite de services. D'abord, la centralisation des données : "Nos clients reçoivent des informations via des canaux multiples : mail, téléphone, site web, retours des équipes terrain... On centralise toute cette data sur une même interface", détaille le dirigeant. Ensuite, l'automatisation, pour "supprimer les tâches manuelles comme la saisie de commandes ou la mise à jour des tarifs". Enfin, Volta a développé des assistants IA qui exploitent la donnée pour suggérer des recommandations personnalisées aux commerciaux, comme par exemple "relancer tel prospect à la période où il passe ses commandes habituellement".

La start-up, dont la rémunération repose sur un abonnement SaaS, possède des clients français et italiens. Si elle ne communique pas leur nombre, elle assure avoir "signé plus d'un million d'euros de contrats ces six derniers mois". La levée de fonds doit lui permettre "d'ajouter de nouveaux modules à sa plateforme" et de poursuivre "son déploiement commercial en France et en Italie". Pour ces deux objectifs, elle compte doubler ses équipes pour passer de 35 à 70 collaborateurs dans les six prochains mois.