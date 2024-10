SearchGPT : l'avis des référenceurs sur le moteur de recherche d'OpenAI

Encore en phase de test, l'outil affiche des promesses de trafic futur et ne nécessite pas de SEO technique.

Concurrent jugé crédible du moteur de recherche Google pendant quelques temps avec ChatGPT, OpenAI a dégainé SearchGPT. Ce moteur de recherche boosté à l'IA propose des informations actualisées en temps réel et obtenues directement sur Internet. Si peu de détails ont fuité sur son fonctionnement, on sait que celui-ci intègre des éléments du modèle d'IA GPT-4. SearchGPT pourrait aussi utiliser le RAG, pour retrieval augmented generation, ou génération augmentée de récupération. Cette technique de traitement du langage naturel intègre des informations d'une base de données dans la réponse LLM. Objectif, améliorer la précision des réponses. L'index web vient probablement de Bing, grâce au partenariat d'OpenAI avec Microsoft.

Côté graphique, le moteur de recherche boosté à l'IA se veut épuré. Il affiche sur l'interface une réponse générée par l'IA. Elle peut comporter des sources et du contenu rich media. L'outil propose aussi une interface conversationnelle, en bas de cet espace. Vous pouvez également valider ou non la qualité du résultat pour le reinforcement learning. Un volet à gauche peut s'ouvrir et présenter différents résultats, un peu à la manière de la SERP "classique" de Google, avec différents liens.

OpenAI pourrait peut-être concurrencer Google sur le long terme. En attendant, pour tester son outil, la société a récemment ouvert son prototype à 10 000 testeurs. Parmi eux, un certain nombre de référenceurs. L'occasion d'en savoir plus sur les capacités du moteur de recherche.

La profondeur des recherches appréciée

La première impression de beaucoup de référenceurs semble positive quant aux résultats affichés. "SearchGPT est une alternative crédible à Google pour de nombreux types de requêtes. Et en particulier celles dites "informationnelles", lorsque les gens font des recherches générales", commence Greg Sterling, co-fondateur de Near Media. "Il n'y a pas de publicité, ce qui est rafraîchissant, et il n'est pas aussi fatigant de passer en revue les résultats de recherche sur SearchGPT que sur Google. Cependant, il est beaucoup moins performant que Google pour les recherches d'entreprises locales et les recherches de produits ou transactionnelles."

Beth Nunnington, vice-présidente des médias organiques chez Journey Further, apprécie aussi la profondeur de recherche de SearchGPT sur les requêtes intentionnelles. Dans une vidéo YouTube, Matthew Berman, CEO de Forward Future, estime que le moteur de recherche d'OpenAI est supérieur à Google sur des requêtes concernant l'organisation d'événements ou la résolution d'un problème de codage. Il a aussi déploré un certain nombre d'hallucinations dans les réponses générées. D'après Jim Yu, fondateur et président exécutif de BrightEdge, moins de 1% de celles-ci seraient cependant incorrectes.

Notons qu'une étude de SE Ranking explique que, comparé à Google, les informations sur SearchGPT sont plus limitées, en nombre et en diversité des sources, ainsi qu'en variété des formats utilisés.

De possibles opportunités de trafic ?

Une des problématiques d'AI Overview dans les Serp de Google porte sur la perte supposée de trafic organique pour les référenceurs. En ce qui concerne SearchGPT, Greg Sterling attend pour l'instant des résultats d'enquêtes avant de se prononcer. "A ma connaissance, il n'existe pas de données publiques sur le trafic de SearchGPT, qui est en version bêta fermée. AI Overview semble n'avoir eu jusqu'à présent qu'un impact négligeable ou modeste sur le trafic des éditeurs. Mais cela s'explique en partie par le fait que Google a réduit l'exposition à l'IA de 80% ou plus après ses récents déboires en matière de relations publiques. Nous devrons réexaminer cette question dans six mois."

Notons tout de même que, d'après les résultats d'une étude de SE Ranking, portant sur un examen de 36 mots clés étudiés au cours de la semaine du 19 août et couvrant un large éventail de type de requête et d'intention de recherche, 26% des URLs classées dans SearchGPT ne reçoivent aucun trafic de Google. Cela pousserait à suggérer de nouvelles opportunités de visibilité. D'après cette même enquête, les résultats de SearchGPT sont à 73% similaires à ceux de Bing et à 46% à ceux de Google.

Intentionnalité, qualité, diversité

Quant à l'optimisation "classique", qui rassemble le contenu, l'autorité et la technique, celle-ci est quelque peu spécifique sur SearchGPT. Concernant le premier critère, la qualité doit être particulièrement de mise. D'après Greg Sterling, il s'agit pour cela de décrypter l'intention de l'utilisateur. SearchGPT peut en effet comprendre le contexte et le sens des mots. "Les spécialistes du marketing doivent produire un contenu de haute qualité, clairement sourcé et axé sur l'intention de l'utilisateur plutôt que sur des mots-clés. Il n'y a pas d'optimisation des mots-clés. SearchGPT fait un meilleur travail de compréhension de la requête et du contexte", explique-t-il.

Les liens, quant à eux, sont moins importants, pour le spécialiste SEO. Ceci est une conséquence du développement de l'aspect conversationnel de l'outil, de la longueur et de la diversité des requêtes employées. "Vous répondez essentiellement à des questions. Vous pouvez vous inspirer des principales interrogations et préoccupations de vos clients, ce qui est également utile pour Google."

Les éditeurs peuvent aussi créer des partenariats avec OpenAI La société spécialisée dans l'IA semble en effet vouloir, à la différence de Google, miser sur une stratégie de lien avec les créateurs de contenu. On se souvient d'accords entre l'entreprise dirigée par Sam Altman et les médias comme Financial Times, Le Monde, mais aussi Conde Nast, The Associated Press et Vox. Il pourra probablement être intéressant d'obtenir des liens à partir des pages de ces éditeurs, avec une stratégie barnacle SEO.

Concernant les aspects techniques du référencement, "SearchGPT nécessite également beaucoup moins d'optimisation techniques, du moins jusqu'à présent", avance Greg Sterling. "Les balises, ou encore les schémas seront moins importants, voire pas du tout, pour SearchGPT." Pour lui, "il existe d'autres différences entre la manière dont SearchGPT traite les informations et la manière dont Google comprend le contenu et les sites web, généralement par le biais de signaux proxy plutôt que par le contenu lui-même. Mais l'IA est de plus en plus présente dans les coulisses de la recherche Google, de sorte que la distinction pourrait s'estomper au fil du temps."