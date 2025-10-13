Marques, comment travailler votre visibilité sur Reddit

La plateforme communautaire a le vent en poupe sur Google. Veille, interactions et indicateurs sont à prendre en compte pour bien y figurer.

Reddit coche un certain nombre de cases pour être aimé par Google : des communautés ultra-ciblées par thématique, des contenus en perpétuel renouvellement, et surtout, des signaux humains, bruts et authentiques.

Cela a amené Google à conclure un accord significatif avec Reddit en 2024 autour des partages des données et des accords de licence plus larges. Objectif pour le moteur de recherche : utiliser le contenu de la plateforme afin d'entraîner ses modèles d'IA. La firme de Mountain View utilise les conversations censées être humaines et authentiques sur Reddit pour mieux comprendre le langage naturel, les nuances culturelles et les sujets d'actualité. Notons qu'en plus des revenus financiers importants, cet accord permet à Reddit d'utiliser la technologie Vertex AI de Google pour améliorer ses propres fonctionnalités.

En septembre 2025, selon Bloomberg, Reddit est entré en discussions pour renégocier son accord avec Google. Les contenus Reddit pourraient encore davantage apparaître dans les produits IA de Google. Reddit étudierait la tarification dynamique. La rémunération augmenterait en fonction de l'importance et de la fréquence d'utilisation de son contenu dans les réponses de l'IA. Une collaboration avec Google pourrait aussi inciter les utilisateurs à devenir des contributeurs actifs sur Reddit.

Observer

Tout ceci pourrait amener Reddit à prendre davantage de visibilité sur Google. Pour en profiter, la mise en place d'une stratégie SEO sur Reddit peut être menée en trois phases. Premièrement, la veille active. Utiliser Reddit comme un outil de veille permet de capter des signaux faibles, de comprendre les frustrations, ou d'identifier des tendances avant tout le monde."Pour moi, Reddit est une vraie mine d'or", pointe Dan Bernier, fondateur d'Inéolab. "C'est là qu'on peut analyser ce qui se dit sur une marque, un produit ou une tendance, en bien comme en mal. C'est parfois brut, mais c'est réel. Et c'est ce qui fait sa valeur", confirme Kevin Indig, growth advisor indépendant.

Dan Bernier illustre : "Je me suis servi de Reddit pour affiner l'analyse de persona dans un projet autour des primo-accédants qui posaient eux-mêmes leurs fenêtres. Les discussions sur les "meilleures vidéos YouTube" ne m'ont pas orienté vers les plus populaires, mais vers celles, parfois obscures, qui répondaient à des besoins très spécifiques. En plongeant dans ces échanges, j'ai découvert deux choses précieuses : la confirmation de besoins déjà identifiés avec le client en atelier, mais aussi des besoins totalement inattendus, comme cette solidarité incroyable de personnes qui s'entraident à construire leur maison… sans même se connaître. Reddit m'a permis de "rentrer dans la tête" de cette cible et de toucher à des insights impossibles à capter via des canaux classiques."

Travailler la longue traîne

Deuxièmement, les contenus sur Reddit sont à écrire de façon optimisée. "Chaque communauté a ses règles implicites et explicites", pointe Dan Bernier. "Avant de publier, il faut observer, comprendre les codes et s'intégrer dans le ton des discussions. Les contenus qui fonctionnent sont ceux qui aident, qui informent ou qui partagent une expérience authentique, pas ceux qui ressemblent à de la publicité déguisée." "Reddit est une plateforme d'engagement. Vous devez donc aider, poser des questions, discuter et plaisanter. C'est ainsi que vous gagnerez en visibilité.", confirme Kevin Indig.

Pour le SEO, les discussions sur Reddit sont très intéressantes pour les mots-clés de longue traîne. Les titres des publications et les commentaires doivent utiliser le langage naturel des utilisateurs. Ceux-ci apprécient les retours d'expérience, les guides pratiques, les analyses approfondies et les contenus qui suscitent la discussion. Les formats comme les "AMA" (Ask Me Anything) peuvent être très efficaces pour positionner votre marque en tant qu'experte. Une bonne pratique peut être de consacrer environ 90% de votre activité à une participation authentique, avec commentaires, votes, ou publications utiles et seulement 10 % à une auto-promotion subtile.

Mesurer et améliorer

Enfin, travailler sa visibilité sur Reddit requiert une veille active. Des indicateurs classiques du SEO peuvent être pris en compte. On pense au trafic référent, au comportement de visiteurs venant de Reddit (pages par session, durée de la session…), au taux de conversion, au positionnement de discussions Reddit où vous êtes intervenu pour des mots-clés comme "avis [votre produit] Reddit".

Vous pouvez aussi choisir des indicateurs comme l'analyse de sentiments. Il permet de comprendre comment votre marque est perçue et d'identifier rapidement les crises de réputation ou les points forts à valoriser.