Youtube, Facebook & Reddit : le tiercé gagnant des sources citées sur AI Overviews en France

Converteo et Qwairy livrent les résultats de leur analyse des résumés d'IA affichées en réponse aux requêtes de consommation chez Google. Les réponses, sources et concurrents varient fortement.

Les blogs, influenceurs et guides d’achat des médias ne remontent pas de manière significative dans les réponses d’AI Overviews, selon des données dévoilées jeudi 29 octobre par Converteo avec Qwairy. L’étude analyse et compare les réponses fournies par AI Overviews en France et aux Etats-Unis, à des requêtes concernant des produits ou des services sur les trois étapes du parcours d’achat : découverte (on commence à s’informer), considération (on compare les offres), achat (on est proche de la conversion comme la mise au panier ou la demande de devis). Ces requêtes couvrent sept secteurs, des recherches avec et sans nom de marque, différentes intentions et longueurs.

En France, sur les 736 requêtes "jouées" une fois par jour du 13 au 23 août 2026, 603 ont déclenché un résumé d’IA, soit 82%. Seules les réponses affichant un AI Overview ont été enregistrées pour l’analyse. Pour la plupart des sept secteurs d’activité étudiés, la phase dite de considération, quand le consommateur compare les offres, est celle qui a le plus souvent déclenché l’IA, à 55,4%, contre 27,20% pour la phase d’information (haut de funnel) et 17,4% pour la phase de conversion. Cette prédominance est encore plus poussée dans les secteurs où les contrats engagent le client sur la durée : services (68,4% des requêtes), télécoms, banques et assurances (67,8%) et énergie (65%). "AI Overviews intervient ici comme un outil parfait pour prémâcher le travail de l’internaute, en synthétisant instantanément les comparatifs de prix, les garanties et les avis clients par exemple", indiquent les auteurs de l’étude.

Toujours en France, sur 12 019 citations analysées, les sites commerciaux (sites de marques, d’e-commerce et comparateurs de prix) dominent avec 57,2% des références citées, contre 9,9% pour les médias et 9,5% pour les réseaux sociaux. Le top 10 des références citées livre une belle illustration de cette tendance : on y retrouve les plateformes sociales suivies de Que Choisir, Meilleurtaux, LesFurets, Selectra et LeLynx mais uniquement Ouest-France parmi les médias français et en neuvième place.

© Converteo et Qwairy

Cet écart observé en France entre sites commerciaux et médias est encore plus important que celui, déjà significatif, observé par les auteurs de l’étude aux Etats-Unis, où la part des sites commerciaux tombe à 49,7% et où celle de la presse monte à 12,6%.

A noter que 62,5% des requêtes ayant déclenché l'IA de Google ne mentionnent pas de nom de marque. Faut-il s'étonner de voir si peu remonter les sites de type guide d’achat, blog voire des pages sociales d’influenceurs ? "Sur les requêtes génériques, nous nous attendions en effet à voir plus de variétés de sources citées, dont une présence plus importante d’articles qui comparent des modèles ou qui testent des produits, voire des vidéos d’influenceurs spécialisés", répond Maxime Vivos, manager media chez Converteo.

Aucune source ne domine et le paysage concurrentiel n’est pas figé

Une des explications possibles à la faible présence des blogs, vidéo d’influenceurs et guides d’achat de médias dans les résultats finaux agrégés est la forte volatilité des résultats et donc de sources affichées. Pour une même requête, la réponse n’est "presque jamais" identique, indique l’étude. Dans 92,7% des cas, au moins une source citée, ou leur ordre, change d’une session à une autre.

Même parmi les sources les plus citées, leur part de voix reste faible : aucun domaine ne se distingue de façon notable. YouTube, premier domaine cité, ne représente que 3,56% des citations, suivi de Facebook, 2,27% et de Reddit, 1,36%.

© Converteo et Qwairy

Cette forte variabilité touche aussi le paysage concurrentiel : quand une marque est citée, les concurrents mentionnés à ses côtés changent eux aussi, dans 85,4% des cas, d’une réponse à une autre. "Ce chiffre confirme la forte volatilité des réponses, très loin du SEO classique, où les positions étaient relativement stables", expliquent les auteurs de l’étude. "Pour les marques, la visibilité se rejoue en permanence, il n’y a pas de paysage concurrentiel figé dans les réponses de l’IA." Sans compter que, notamment dans la phase de considération, l’IA de Google a tendance à citer un nombre élevé de concurrents, 4,7 en France : "La bataille pour la visibilité est intense à cette étape du funnel."

A noter que l’autorité du site reste un critère particulièrement influent : les sites dont le domain rating (soit l’indice d’autorité calculé par Ahrefs) atteint au moins 70 sur 100 sont cités en moyenne 2,7 fois plus souvent que les autres.

L’étude complète, intégrée au livre blanc intitulé "AI Overviews & AI Mode en France : comprendre les impacts et piloter le shift pour les grands groupes", est disponible à partir de ce lien.