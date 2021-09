"Windows 10 : les différences entre les quatre éditions"

Editions Pro, Entreprise, Education... Le point sur les fonctionnalités présentes dans chacune des éditions de Windows 10.

Windows 10 propose quatre éditions principales : Windows 10 Pro, Windows 10 Entreprise, Windows 10 Education et Windows 10 Familiale. Elles intègrent un ensemble de fonctionnalités communes. Au programme : menu démarrer, assistant vocal personnel Cortana, dispositif d'identification biométrique (Windows Hello) et mode Continuum - qui permet sur les terminaux hybrides de basculer du mode desktop à l'écran (Moderne UI) conçu pour le tactile. Le chiffrement InstantGo et le démarrage rapide Hiberboot sont également intégrés à toutes les éditions. Tout comme le nouveau navigateur de Microsoft (Edge).

A ces quatre éditions viendra bientôt s'ajouter Windows 10 S, dont le lancement est annoncé pour l'été. En vue d'optimiser la sécurité, il se limitera aux seules applications du Windows Store (voir les principales fonctions incluses sur le site de Microsoft).

Les éditions Pro et Entreprise à l'honneur

Newsletter quotidienne Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Comme annoncé, les éditions Pro et Entreprise font l'objet de nombreux dispositifs supplémentaires, aussi bien autour de la gestion de parc, que pour la sécurité ou la prise en charge de certaines applications. Par exemple, Internet Explorer pourra être activé sur les éditions Pro, Entreprise et Education. Le panorama publié ici ne concerne pas la déclinaison de Windows 10 pour smartphones et tablettes (Windows 10 Mobile), mais uniquement sa version pour desktop, grandes tablettes, et terminaux hybrides.



Fonctionnalités de base

Windows 10

Familiale Windows 10

Pro Windows 10

Entreprise Windows 10

Education Menu démarrer x x x x Windows Defender & Windows firewall x x x x Démarrage rapide avec Hiberboot et InstantGo x x x x Chiffrement TPM x x x x Economiseur de batterie x x x x Windows Update x x x x

Assistant vocal personnel Cortana

Windows 10

Familiale Windows 10

Pro Windows 10

Entreprise Windows 10

Education Reconnaissance du langage naturel x x x x Suggestions proactives et personnalisées x x x x Rappels x x x x Recherche Web, sur le périphérique et le cloud x x x x Activation en mains libres ("Hey" Cortana) x x x x

Windows Hello

Windows 10

Familiale Windows 10

Pro Windows 10

Entreprise Windows 10

Education Reconnaissance d'empreintes digitales x x x x Reconnaissance faciale et d'iris x x x x Sécurité de niveau entreprise x x x x

Multi-tâches

Windows 10

Familiale Windows 10

Pro Windows 10

Entreprise Windows 10

Education Desktops virtuels x x x x Assistant Snap (jusqu'à 4 apps sur l'écran) x x x x Snap d'apps entre différents écrans x x x x

Continuum

Windows 10

Familiale Windows 10

Pro Windows 10

Entreprise Windows 10

Education Passer du mode PC au mode tablette x x x x

Navigateur Microsoft Edge

Windows 10

Familiale Windows 10

Pro Windows 10

Entreprise Windows 10

Education Vue lecture x x x x Prise en charge des annotations x x x x Intégration de Cortana x x x x

Fonctions pour les entreprises

Windows 10

Familiale Windows 10

Pro Windows 10

Entreprise Windows 10

Education Chiffrement du terminal x x x x Jonction de domaine x x x Gestion des stratégies de groupe x x x Chiffrement de lecteur BitLocker x x x Mode entreprise Internet Explorer (EMIE) x x x Gestion restreint des accès x x x Accès au desktop à distance x x x Accès distant Direct Access x x Windows To Go (Windows 10 sur clé USB) x x AppLocker (gestion de droits par application) x x BranchCache (optimisation WAN) x x Menu Démarrer personnalisé par groupe x x

Management et déploiement

Windows 10

Familiale Windows 10

Pro Windows 10

Entreprise Windows 10

Education Installation d'applications hors ligne x x x x Mobile device management x x x x Azure Active Directory pour accéder aux apps cloud (SSO) x x x App Store d'entreprise pour Windows 10 x x x Contrôle UX granulaire x x Migration de l'édition Pro à l'édition Entreprise x x x Migration de l'édition Familiale à d'édition Pro x x

Sécurité

Windows 10

Familiale Windows 10

Pro Windows 10

Entreprise Windows 10

Education Microsoft Passport (SSO) x x x x Protection des données d'entreprise x x x Sécurité de bas niveau Credential Guard x x Sécurité de bas niveau Device Guard x x

Services de mis à jour Windows as a Service