Windows 10 2004 arrive : les nouveautés à la loupe

[WINDOWS 10 1909, 2004] La prochaine mise à jour de Windows 10 devrait être officiellement lancée le 28 mai. Elle a déjà été livrée à l'écosystème des développeurs Windows.

[Mis à jour le mercredi 15 mai 2020 à 11h38] Lundi 12 mai, Microsoft a livré en version finale la première des deux mises à jour annuelles de Windows 10 à son écosystème de développeurs. Ses nouveautés, diffusées au fil de nombreuses versions bêta, sont déjà connues. Baptisée Windows 10 May 2020 Update (nom de code : 20h01), elle devrait commencer à être poussée sur les ordinateurs et tablettes des utilisateurs de Windows à partir du 28 mai (dixit Zdnet.com). En complément des feedbacks de la communauté des utilisateurs Windows, Microsoft annonce poursuivre ses investissements en machine learning axés sur Windows 10. Objectif du groupe : détecter les premiers signaux d'incidents susceptibles de survenir lors de l'installation des nouvelles versions de l'OS, qui pourraient engendrer un fort impact à grande échelle, et ainsi apporter les corrections nécessaires de manière proactive. Microsoft annonce par ailleurs son intention de déployer un nouveau tableau de bord permettant à tout un chacun de suivre le processus de diffusion des nouvelles versions et les éventuels incidents en cours. Il viendra remplacer la page actuelle de l'Historique de versions de Windows. Qu'en sera-t-il de la deuxième version annuelle de Windows 10 (20h02) dont la sortie devrait avoir lieu en septembre prochain ? Toujours selon les sources de Zdnet, il s'agira d'une version mineure et incrémentale basée sur la version 20h1.

Sorti initialement en juillet 2015, Windows 10 a passé le cap symbolique du milliard d'appareils actifs en mars 2020, contre 900 millions en octobre 2019. Un volume qui inclut les terminaux Windows 10 de type tablette ou PC, mais également les consoles Xbox One qui embarquent désormais l'OS. Selon NetApplications, le système d'exploitation a passé pour la première fois le palier symbolique des 50% de parts de marché sur le segment du desktop en août 2019. Son taux de pénétration se hisse à plus de 57,4% sur ce créneau en février 2020. De son côté, Windows 7 poursuit sa lente décroissance en enregistrant 25,1% de parts de marché sur la même période, contre 37% il y a un an. Les mises à jour de Windows 10 et d'Office 365 sont désormais synchronisées. Elles interviennent chacune deux fois par an, autour des mois d'avril-mai et d'octobre-novembre.

Microsoft prépare le lancement de la prochaine mise à jour de Windows 10. Nom de code : 20h01. Numéro de version : 2003. Baptisée officiellement Windows 10 2004 (pour éviter toute confusion avec d'anciens produits de Microsoft comme Windows Server 2003), cette mise à niveau vient d'être livrée à l'écosystème des développeurs Windows en version finalisée (build 19041). Sa diffusion auprès du grand public devrait débuter à partir du 28 mai selon Zdnet.com. A travers ce nouvel opus, Microsoft a pour principal objectif d'aboutir à un noyau Windows commun à tous ses OS, y compris à la version serveur de Windows supportant le cloud Azure du groupe américain. Parmi les nouveautés saillantes introduites par cette mise à jour, on relève :

L'app Your Phone. Une toute nouvelle application fait son apparition. Baptisée Your Phone, ou Votre Téléphone en français, elle est conçue pour émuler l'écran d'un smartphone Android sur son ordinateur ou sa tablette. Prenant en charge les Galaxy S10, S10+, S10e, S10 5G de Samsung, elle permet d'ouvrir des applications Android, d'émettre ou répondre à des appels téléphoniques sur son smartphone depuis son terminal Windows., mais aussi d'accéder à l'historique du téléphone, de synchroniser ses fichiers, son calendrier, piloter des notifications, SMS, MMS...

Une toute nouvelle application fait son apparition. Baptisée Your Phone, ou Votre Téléphone en français, elle est conçue pour émuler l'écran d'un smartphone Android sur son ordinateur ou sa tablette. Prenant en charge les Galaxy S10, S10+, S10e, S10 5G de Samsung, elle permet d'ouvrir des applications Android, d'émettre ou répondre à des appels téléphoniques sur son smartphone depuis son terminal Windows., mais aussi d'accéder à l'historique du téléphone, de synchroniser ses fichiers, son calendrier, piloter des notifications, SMS, MMS... Le moteur de recherche de l'explorateur de fichiers introduit un système d'autocomplétion affichant une série de suggestions de documents au fur et à mesure de la saisie du nom d'un fichier. Optimisant l'usage du disque, Il intègre aussi des résultats enrichis issus du web donnant accès directement à diverses informations (météo, actualités, films à l'affiche...).

introduit un système d'autocomplétion affichant une série de suggestions de documents au fur et à mesure de la saisie du nom d'un fichier. Optimisant l'usage du disque, Il intègre aussi des résultats enrichis issus du web donnant accès directement à diverses informations (météo, actualités, films à l'affiche...). S'affranchir des mots de passe. Une option permettant de s'affranchir du mot de passe de connexion à Windows 10 fait son apparition. Une fois celle-ci sélectionnée, l'utilisateur basculera sur un autre type d'identification, par code PIN ou par reconnaissance biométrique (faciale, d'iris ou d'emprunte digitale) via la fonction Windows Hello.

Une option permettant de s'affranchir du mot de passe de connexion à Windows 10 fait son apparition. Une fois celle-ci sélectionnée, l'utilisateur basculera sur un autre type d'identification, par code PIN ou par reconnaissance biométrique (faciale, d'iris ou d'emprunte digitale) via la fonction Windows Hello. Cortana prend son indépendance. L'assistant vocal Cortana se détache de Windows et fera l'objet d'une application indépendante (lire l'article : Microsoft veut faire de Cortana un assistant intelligent universel). Dans cette logique, Cortana sera entièrement découplé de la barre de tâche, et pourra s'ouvrir et se manipuler comme n'importe quelle fenêtre logicielle.

L'assistant vocal Cortana se détache de Windows et fera l'objet d'une application indépendante (lire l'article : Microsoft veut faire de Cortana un assistant intelligent universel). Dans cette logique, Cortana sera entièrement découplé de la barre de tâche, et pourra s'ouvrir et se manipuler comme n'importe quelle fenêtre logicielle. La réintroduction des PowerToys. Initialement développés pour Windows 95 et Windows XP, les PowerToys sont des utilitaires de personnalisation. Microsoft prévoit de les réintroduire à l'occasion de la mise à jour 20h1. Deux PowerToys sont pour l'heure annoncés : un guide des raccourcis clavier de Windows, et une fonctionnalité baptisée FancyZones permettant de réorganiser l'écran en parties pour y loger des fenêtres d'application.

Initialement développés pour Windows 95 et Windows XP, les PowerToys sont des utilitaires de personnalisation. Microsoft prévoit de les réintroduire à l'occasion de la mise à jour 20h1. Deux PowerToys sont pour l'heure annoncés : un guide des raccourcis clavier de Windows, et une fonctionnalité baptisée FancyZones permettant de réorganiser l'écran en parties pour y loger des fenêtres d'application. Un centre d'alertes revu. Il introduit notamment la possibilité de trier les alertes par applications ou de les désactiver pour certaines d'entre elles.

Il introduit notamment la possibilité de trier les alertes par applications ou de les désactiver pour certaines d'entre elles. Amélioration de la gestion multi-écran. Point intéressant pour les gamers, Microsoft optimise la stabilité du multi-écran de Windows 10 avec l'introduction de la version 2 de Windows Display Driver Model.

Point intéressant pour les gamers, Microsoft optimise la stabilité du multi-écran de Windows 10 avec l'introduction de la version 2 de Windows Display Driver Model. Des applications qui se relancent au démarrage . Les applications (type x86 et UWP) utilisées lors de la dernière session du système d'exploitation pourront être automatiquement relancées au démarrage ou redémarrage de l'OS, à la manière des sessions de navigations web. Pour tester des logiciels potentiellement instables ou isoler les applications malveillantes, Microsoft améliore par ailleurs les capacités de paramétrage de la sandbox de Windows.

. Les applications (type x86 et UWP) utilisées lors de la dernière session du système d'exploitation pourront être automatiquement relancées au démarrage ou redémarrage de l'OS, à la manière des sessions de navigations web. Pour tester des logiciels potentiellement instables ou isoler les applications malveillantes, Microsoft améliore par ailleurs les capacités de paramétrage de la sandbox de Windows. Refonte du mode tablette. Microsoft entend proposer un écran en mode tablette qui se rapproche plus de celui du mode PC de Windows qu'auparavant, avec simplement quelques différences en termes de contrôles tactiles.

Microsoft entend proposer un écran en mode tablette qui se rapproche plus de celui du mode PC de Windows qu'auparavant, avec simplement quelques différences en termes de contrôles tactiles. Une version optimisée du sous-système Linux. Conçu pour exécuter des applications Linux sur Windows, le WSL (Windows Subsystem for Linux) se contente jusqu'ici d'émuler l'API du noyau Linux, mais sans l'intégrer dans son ensemble. Avec la mise à jour 20h1, ce sous-système, désormais en version 2, embarquera ce dernier. Objectif : réduire le temps de lancement des logiciels Linux en optimisant l'emprunte mémoire et en réduisant le nombre de composants matériels sollicités.

Conçu pour exécuter des applications Linux sur Windows, le WSL (Windows Subsystem for Linux) se contente jusqu'ici d'émuler l'API du noyau Linux, mais sans l'intégrer dans son ensemble. Avec la mise à jour 20h1, ce sous-système, désormais en version 2, embarquera ce dernier. Objectif : réduire le temps de lancement des logiciels Linux en optimisant l'emprunte mémoire et en réduisant le nombre de composants matériels sollicités. Une réinitialisation en mode cloud. La fonction de réinitialisation de Windows 10 donne désormais la possibilité de télécharger l'OS pour le réinstaller plutôt que de miser sur un processus de réinstallation locale.

La fonction de réinitialisation de Windows 10 donne désormais la possibilité de télécharger l'OS pour le réinstaller plutôt que de miser sur un processus de réinstallation locale. Windows Defender. Le module de sécurité de Windows 10 évolue pour protéger l'OS contre les téléchargements intempestifs non-sollicités par l'utilisateur.

Microsoft précise que les nouveaux PC livrés dans la foulée de la sortie de Windows 10 2004 seront systématiquement équipés d'une version 64bit de Windows. Une mesure qui n'impactera pas les PC sous Windows 10 précédemment commercialisés qui pourront bénéficier de la mise à jour de l'OS en 32bit.

La mise à jour de novembre 2019 de Windows 10 ou Windows 10 November 2019 (version n° 1909) est sortie le 12 novembre 2019. Elle est désormais disponible pour l'ensemble des ordinateurs et tablettes bénéficiant du dernier opus de Microsoft. Les utilisateurs n'ayant pas encore bénéficié de la mise à jour de manière automatique ont désormais tous la possibilité de l'installer manuellement. Voici comment faire. Assurez vous d'avoir préalablement installé la mise à jour précédente de l'OS (la Windows 10 May 2019 Update), puis passez par :

L'application Paramètres, Le menu Mise à jour et sécurité, Le menu Windows Update, Dans le menu Windows Update, cliquer sur "Vérifier les mise à jour", Puis "cliquer Télécharger et installer maintenant" Windows 10 version 1909.

Vous devez ensuite redémarrer votre appareil plusieurs fois pour que la mise à jour soit installée, ce qui nécessite plusieurs minutes. Si vous n'êtes pas prêt à attendre, vous pouvez planifier les redémarrages plus tard.

Une fois n'est pas coutume, la Windows 10 November 2019 se veut minimaliste. Elle introduit quelques évolutions ergonomiques, par exemple la possibilité de créer un événement à la volée en ouvrant le calendrier au dessus de la barre de tâches. Elle optimise aussi les performances globales du système, notamment la consommation électrique pour les PC dotés de certains processeurs. Côté entreprises, Microsoft introduit la possibilité d'adapter le paramétrage de l'OS en mode S pour exécuter des applications Win32 depuis Windows Intune. Sur le front des outils de sécurité, il livre une version de Windows Defender Credential Guard pour les architectures ARM64 et améliore Windows Defender Antivirus. Autant dire que cette mouture n'introduit pas de nouveautés majeures.

Microsoft Windows 10 Edition Professionnel – Système d’exploitation 32/64bits – Version complète - Clé USB 3.0 77,48 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Depuis le lancement de Windows 10 mi-2015, Microsoft a livré au total huit mises à à jour incrémentales aux utilisateurs de son système d'exploitation, au rythme de deux par an.​​

La première version 2020 de Windows 10 (20h1) étant finalisée, Microsoft a livré de nouvelles bêtas s'inscrivant dans le cycle de développement continu de son OS (build 19536, 19541, 19546, 19551, 19555, 19559, 19564, 19569). Introduisant une meilleure gestion des photos dans l'application téléphone et la possibilité de créer un compte Windows mullti-utilisateurs pour une famille, elle devrait en toute logique tracer le chemin des mises à jour suivantes du système d'exploitation, mais Microsoft ne précise pas lesquelles. Seule certitude : les mises à jour de Windows 10 resteront bi-annuelles, l'une livrée en avril-mai et l'autre en octobre-novembre. D'après notre consœur Mary Jo Foley de Zdnet.com, la première correspondra désormais à une mise à jour majeure alors que la seconde sera mineure. Du coup, Microsoft pourrait se donner la liberté de "rétroporter" certaines nouveautés de ses bêtas en cours dans une mise à jour déjà prête à être diffusée ou bien, à l'inverse, les décaler à des versions intermédiaires plus lointaines.

Reste qu'avec l'épidémie de Covid-19, Microsoft a revu ces plans. Principal projet impacté : Windows 10X. Cette nouvelle extension de Windows devait motoriser les futurs terminaux tactiles Windows à écran double rabattable attendus pour fin 2020, et parmi lesquels devait figurer la tablette Surface Neo (déjà présentée en avant-première). Compte tenu de la période d'incertitude engendrée par l'épidémie, Microsoft a décidé dès avril de recentrer Windows 10X sur des tablettes tactile mono-écran, format qui a largement fait ses preuves. Car même dans une configuration mono-écran, l'intérêt de Windows 10X demeure. L'extension étant équipée d'une technologie de container taillée pour prendre en charge les logiciels Windows d'ancienne génération basés sur l'environnement Win32. Ce que les tablettes Windows actuelles ne permettent pas de faire, se limitant aux applications modernes WSU. Par ailleurs, Windows 10X intégrera un nouveau type de menu Démarrer, plus dépouillé, et inaugurant la recherche unifiée de Microsoft 365 - qui combinera les moteurs de recherche de Windows, Bing et Microsoft 365 (ex-Office 365). Il serait pour l'heure baptisé Microsoft Launcher par les équipes de l'éditeur en interne.

Lors d'un podcast à destination des bêta testeurs de Windows, Microsoft a projeté la capture d'une version de travail de ce que devrait être ce nouveau menu Démarrer. L'écran est publié par PCWorld. Première surprise : exit les tuiles applicatives animées et multicolores. Elles sont remplacées par les logos statiques des applications sur un fond mono-colore. "L'objectif est d'unifier visuellement le menu Démarrer en évoluant d'un look un peu chaotique en termes de couleurs à un aspect plus uniforme, que ce soit en termes de dark mode et de light mode", précise un membre de l'équipe Windows dans PCWorld (voir aussi la capture ci-dessous). Dans la capture reprise par PCWorld, on relève par ailleurs que la barre de tâches ne contient plus le bouton Cortana. Ce qui n'est pas surprenant, Microsoft ayant annoncé le repositionnement de son assistant vocal pour l'univers des professionnels et de productivité.

Le JDN a testé Windows 10, dans sa première itération, sur une tablette Surface Pro de première génération. Globalement, Windows 10 est un Windows de bonne facture. La migration vers Windows 10 a bien fonctionné. Tous les logiciels installés initialement (dont certains de génération Windows 7) ont pu migrer sans problème. Lire le test complet du JDN : Windows 10, test et avis de la rédaction

Voir le dossier Windows 10 : test et avis de la rédaction

En fonction des besoins et des contextes d'utilisation (à titre privé, comme entrepreneur indépendant, comme PME, comme grandes entreprises), Microsoft décline son système d'exploitation en plusieurs éditions, dont voici les principales :

Windows 10 Famille : 145 euros (tarif officiel de Microsoft), Windows 10 Pro : 259 euros (tarif officiel de Microsoft), Windows 10 Pro for Workstations : 439 euros (tarif officiel de Microsoft), Windows 10 en mode S : gratuit (les acquéreurs d'un terminal équipé de Windows 10 S ont la possibilité de migrer gratuitement vers Windows 10 Pro d'ici le 31 mars 2018), Windows 10 Education : prix non communiqués (disponible par le biais de contrats de licences en volume). Windows 10 Enterprise : prix non communiqués (disponible par le biais de contrats de licences en volume). Windows 10 IoT : prix non communiqués

Pour installer (ou réinstaller) Windows 10 depuis un support externe (que ce soit CD, DVD ou clé USB), il est recommandé de recourir à l'outil de création de support proposé par Microsoft. Il permet d'enregistrer une image disque de Windows 10 (ou ISO) sur le terminal de son choix. Toutes les éditions de Windows 10 sont proposées par le biais de l'outil hormis Windows 10 Enterprise. Télécharger l'outil de création d'ISO de Windows 10

Les utilisateurs souhaitant passer à Windows 10 peuvent le faire via le site de Microsoft. D'après l'éditeur, Windows 10 a la capacité de faire tourner toutes les applications conçues pour Windows 7 et Windows 8. L'OS est aussi conçue pour faire marcher tous les pilotes compatibles avec ces anciennes versions. Une fois installé, Windows 10 fait l'objet de mises à jour régulières, visant à en optimiser sécurité et performances. Deux fois par an, l'OS bénéficie, aussi, d'une mise à niveau apportant de nouvelles fonctionnalités. Microsoft publie sur son site une page récapitulant toutes les mises à jour de Windows 10, qu'elles soient en bêta ou en version finalisée.

Windows 10 Famille 64 Bits USB - Windows 10 Home Famille 32/64 Bits Licence - Français 89,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Un Menu Démarrer. Suite à sa disparition dans Windows 8, Windows 10 réintègre un menu/bouton démarrer proche de celui de Windows 7. L'interface moderne inaugurée avec Windows 8, dédiée aux tablettes, disparaît dans Windows 10 sur les terminaux non-tactiles (PC fixes ou portables), dotés de souris et clavier.

Suite à sa disparition dans Windows 8, Windows 10 réintègre un menu/bouton démarrer proche de celui de Windows 7. L'interface moderne inaugurée avec Windows 8, dédiée aux tablettes, disparaît dans Windows 10 sur les terminaux non-tactiles (PC fixes ou portables), dotés de souris et clavier. Le mode Continuum. Dans le cas des terminaux hybrides ou 2 en 1, Windows 10 permet de basculer dynamiquement du mode desktop au mode tactile en fonction de la configuration choisie : tablette ou ordinateur portable (netbook, ultrabook...).

Dans le cas des terminaux hybrides ou 2 en 1, Windows 10 permet de basculer dynamiquement du mode desktop au mode tactile en fonction de la configuration choisie : tablette ou ordinateur portable (netbook, ultrabook...). Des bureaux virtuels. Windows 10 introduit une fonctionnalité de desktop virtuel. Elle permet de disposer de plusieurs bureaux en fonction de ses besoins professionnels ou personnels, et de passer l'un à l'autre.

Windows 10 introduit une fonctionnalité de desktop virtuel. Elle permet de disposer de plusieurs bureaux en fonction de ses besoins professionnels ou personnels, et de passer l'un à l'autre. Une timeline. La frise chronologique de Windows 10 permet de revenir à un état antérieur de l'OS et de retrouver les applications, fichiers ou sites web précédemment ouverts. Cet historique est accessible via tous les terminaux Windows rattachés à un même compte utilisateur Microsoft.

La frise chronologique de Windows 10 permet de revenir à un état antérieur de l'OS et de retrouver les applications, fichiers ou sites web précédemment ouverts. Cet historique est accessible via tous les terminaux Windows rattachés à un même compte utilisateur Microsoft. De nouvelles applications. Windows 10 intègre un nouveau navigateur baptisé Edge qui se veut plus moderne qu'Internet Explorer. Il est également équipé d'une application Photos refondue qui automatise notamment le montage de vidéo ou de slideshow en se basant sur la reconnaissant d'images. Un centre de notifications fait son apparition avec de nouvelles possibilités comme le Partage de proximité - qui permet l'échange de fichiers entre terminaux Windows via Bluetooth ou wifi. Windows 10 se rapproche enfin d'Office 365 via le système cloud de stockage de fichiers OneDrive.

Windows 10 intègre un nouveau navigateur baptisé Edge qui se veut plus moderne qu'Internet Explorer. Il est également équipé d'une application Photos refondue qui automatise notamment le montage de vidéo ou de slideshow en se basant sur la reconnaissant d'images. Un centre de notifications fait son apparition avec de nouvelles possibilités comme le Partage de proximité - qui permet l'échange de fichiers entre terminaux Windows via Bluetooth ou wifi. Windows 10 se rapproche enfin d'Office 365 via le système cloud de stockage de fichiers OneDrive. Les Universal Apps. Windows 10 inaugure les applications dites universelles reposant sur le framework UWP (Universal Windows Platform). Comme les logiciels d'ancienne génération (Win32), elles sont proposées via le Microsoft Store.

Windows 10 inaugure les applications dites universelles reposant sur le framework UWP (Universal Windows Platform). Comme les logiciels d'ancienne génération (Win32), elles sont proposées via le Microsoft Store. Un presse papier. Un presse papier permet désormais de sauvegarder des contenus, textes et images, via copier-coller, puis de les synchroniser entre différents appareils Windows via un service cloud.

Un presse papier permet désormais de sauvegarder des contenus, textes et images, via copier-coller, puis de les synchroniser entre différents appareils Windows via un service cloud. SwiftKey. Le système de saisie tactile par swipe (balayage des doigts sur l'écran) de Microsoft, historiquement disponible sur Android et iOS, est désormais présent dans Windows.

Le système de saisie tactile par swipe (balayage des doigts sur l'écran) de Microsoft, historiquement disponible sur Android et iOS, est désormais présent dans Windows. Fluent Design. Depuis 2017, Windows 10 fait l'objet d'une nouvelle interface graphique qui se veut plus fluide et animée. Baptisée Fluent Design, elle a été introduite de manière progressive.

Depuis 2017, Windows 10 fait l'objet d'une nouvelle interface graphique qui se veut plus fluide et animée. Baptisée Fluent Design, elle a été introduite de manière progressive. Mode S. Depuis mi-2018, Windows 10 donne la possibilité de basculer vers le mode S. Une configuration plus légère et plus performante de l'OS qui a la particularité de prendre en charge à la fois les machines x86 et ARM. Principale contrainte, elle se limite au support des applications du Microsoft Store, l'objectif étant d'assurer une expérience plus sûre et plus maîtrisée en n'exécutant que des applicatifs validés par Microsoft.

Depuis mi-2018, Windows 10 donne la possibilité de basculer vers le mode S. Une configuration plus légère et plus performante de l'OS qui a la particularité de prendre en charge à la fois les machines x86 et ARM. Principale contrainte, elle se limite au support des applications du Microsoft Store, l'objectif étant d'assurer une expérience plus sûre et plus maîtrisée en n'exécutant que des applicatifs validés par Microsoft. La sécurité. Windows 10 intègre de nouvelles fonctions de sécurité : authentification multi-facteur, kit de sécurité (avec notamment Microsoft Defender Advanced Threat Protection), authentification biométrique avec Windows Hello, une sandbox pour isoler les applications malveillantes...

Windows 10 Home est taillé pour les PC, tablettes et terminaux hybrides (2 en 1) commercialisés auprès du grand public.

est taillé pour les PC, tablettes et terminaux hybrides (2 en 1) commercialisés auprès du grand public. Windows 10 Pro est conçu pour les PME avec à la clé des fonctions de gestion de flotte, de protection des données....

est conçu pour les PME avec à la clé des fonctions de gestion de flotte, de protection des données.... Windows 10 Enterprise intègre des fonctions de sécurité et de gestion de parc plus avancées que celles de Windows 10 Pro

intègre des fonctions de sécurité et de gestion de parc plus avancées que celles de Windows 10 Pro Windows 10 Education est dessiné pour le secteur de l'éducation : les écoles, les universités...

est dessiné pour le secteur de l'éducation : les écoles, les universités... Windows 10 S est destiné aux PC à moins de 300 dollars. Léger et performant, il n'exécute que les applications disponibles sur le Microsoft Store (et donc validées par Microsoft).

est destiné aux PC à moins de 300 dollars. Léger et performant, il n'exécute que les applications disponibles sur le Microsoft Store (et donc validées par Microsoft). Windows 10 IoT est fait pour les objets connectés, les "Wearable" et les machines-outils industrielles.

est fait pour les objets connectés, les "Wearable" et les machines-outils industrielles. Windows 10 Pro for Workstations cible les stations de travail musclées.

Processeur : 1 GHz ou plus rapide

: 1 GHz ou plus rapide Mémoire RAM : 1 Go (pour une architecture en 32 bits) ou 2 Go (64 bits)

: 1 Go (pour une architecture en 32 bits) ou 2 Go (64 bits) Espace disque : 16 Go

: 16 Go Carte graphique : périphérique DirectX 9 avec pilote WDDM

Newsletter quotidienne Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

La mise à jour d'un terminal existant nécessite Windows 7 SP1 ou Windows 8.1 Update. Quelques processeurs 64 bits plus anciens peuvent par ailleurs bloquer l'installation. Pour accéder au Windows Store et télécharger des apps depuis un terminal sous Windows 10, Microsoft précise qu'il est nécessaire de disposer d'un écran d'une résolution d'au moins 1024 x 768 pixels, et d'un compte Microsoft.