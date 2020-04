Cloudflare : le trafic Internet augmente de 16% en France, mais baisse à Paris

En France, le réseau de diffusion de contenu américain enregistre un trafic global en nette progression. En Ile-de-France, la hausse atteint 22,7%.

Depuis début mars, le réseau américain de diffusion de contenu (CDN) Cloudflare enregistre sur son infrastructure un trafic en hausse de 16% en France. La courbe haussière, qui débute fin février, s'accentue lors du passage de l'Hexagone en confinement la semaine du 16 mars (voir le graphique ci-dessous). La tendance s'explique notamment par une progression de l'audience des sites médias, et des applications SaaS clientes du CDN et utilisées pour le télétravail.

Evolution du trafic enregistré par Cloudflare en France depuis le 11 janvier 2020. © Cloudflare

En Ile-de-France, Cloudflare détecte une hausse globale de trafic de 22,7% entre début janvier et fin mars 2020. Fait intéressant, cette progression ne concerne pas Paris ni Aubervilliers et Saint-Denis. Des zones où le trafic est en nette baisse. Une tendance qui est loin d'être étonnante. Ces zones présentent une forte concentration de bureaux et d'universités dont l'activité réseau s'est mécaniquement reportée avec le confinement et le télétravail vers des géographies de l'agglomération parisienne.

Carte illustrant l'évolution du trafic de Cloudflare entre début janvier et fin mars 2020 en Ile-de-France. © Cloudflare

Le réseau de diffusion américain Cloudflare traite chaque jour l'accès à plus d'un milliard d'adresses IP uniques à travers le monde. Cloudflare pousse des contenus web vers plus de 200 villes dans plus de 90 pays.